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Najpoznatija autorka muzičkih hitova na našim prostorima, Marina Tucaković, rođena je na današnji dan 1953. godine, a danas bi proslavljala 73. rođendan. Marina je pored velikog talenta imala je i ogromnu strast prema kupovini brendirane garderobe, cipela, torbi i aksesoara.

Modna kolekcija Marine Tucaković godinama je toliko narasla da je u jednom trenutku, usled nedostatka prostora, morala da iznajmi poseban stan na Vračaru u blizini svog doma kako bi u njega smestila sve stvari čija se vrednost procenjuje na skoro milion evra.

Marina je često trošila kompletne honorare na odeću i luksuzne modne komade, ne žaleći novac na taj porok. Neimenovani sagovornik je svojevremeno opisao njene navike pri kupovini i otkrio detalje o vrednoj torbi koju je dobila na poklon:

1/5 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Printscreen/Youtube/City, Dragana Udovičić, Luka šarac

„Marina nikad nije žalila pare na garderobu, tašne i cipele. Znala je da kompletne honorare potroši na to i da ostane bez dinara. To je bio njen porok, što i ne čudi kad je uvek bila osoba od stila. Kako se godinama ta kolekcija povećavala, ona više nije imala gde da čuva sve te stvari, pa je na kraju iznajmila i stan na Vračaru, u blizini stana u kojem je živela. Tu je sve imala na jednom mestu i to je bio samo njen kutak. Znam da je tu čuvala i jednu tašnu brenda "alaja", koju je dobila na poklon od Goge Sekulić. Takvu istu je imala i Naomi Kembel. Marini se ona mnogo svidela, a Goga ju je kupila u Cirihu za 6.000 franaka. Dok su joj ostale pevačice bile dužne, Goga je uvek bila laf i ovo je bio način da joj se dodatno oduži za sve velike hitove koje joj je napisala u karijeri“.

Sudbina skupocene odeće nakon njene smrti

Šta se dogodilo sa obimnom kolekcijom nakon Marinine smrti otkrio je Boki 13 u svom podkastu, pozivajući se na saznanja dobijena od Marinine kume Marijane Petrović:

1/9 Vidi galeriju SAHRANJENA MARINA TUCAKOVIĆ PORED SINA MILOŠA: Porodica i prijatelji kroz JECAJE se oprostili od nje, ispunili joj poslednju ŽELJU Foto: Ana Paunković

„Marina Tucaković je imala stan koji je iznajmljivala isključivo za garderobu, koju je kupovala bez prestanka, toliko da se više nije znalo ni šta sve ima. Ona je bila manijak za te stvari. Čuo sam da je Futa sve to stavio u crne kese i poklonio ženama i ljudima koji su radili u njihovoj kući“.