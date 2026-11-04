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Pevačica Sandra Čaprić rešila je da zapali internet i pomeri sve granice!

Nakon što se nedavno podigla ogromna prašina i o njoj brujala cela javnost zbog priča da je otvorila profil na platformama za odrasle, Sandra je sada otišla korak dalje i napravila pravi haos.

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Foto: Dejan Milićević

U javnost su procureli vreli snimci i brutalne fotografije sa tajnog snimanja na kojima je pevačica potpuno gola, dok u rukama drži samo mikrofon i daire!

Sandra Capric.jpg
Foto: Dejan Milićević

U prvom planu je njeno savršeno, brutalno izvajano telo i dok svi bruje o ovim paprenim kadrovima, postavlja se samo jedno pitanje da li je Sandra ovim vrelim izdanjem zvanično ponela titulu najzgodnije pevačice na našoj sceni?!

Sandra Capric.jpg
Foto: Dejan Milićević

Pročitajte i njenu emotivnu ispovest.

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Sandra Čaprić

 Pogledajte dodatni snimak:

23:33
Stars 634 01.11.2026 Izvor: Kurir TV