Slušaj vest

Popularna učesnica “Zadruge“ i “Elite“ Rada Vasić, već neko vreme se bori sa opakom bolešću, a od početka godine situacija sa zdravljem se pogoršala.

Rada je zbog opake bolesti bila u bolnici, a nedavno se vratila kući i o njoj se brinu kako lekari, tako i njena porodica. Mediji su posetili Malu Planu nadomak Prokuplja, a dok Rada nije bila u stanju da stane pred kamere, izabranik njene ćerke Ane i bivši rijaliti učesnik Stefan Korda, progovorio je o njenom zdravstvenom stanju.

- Hvala što ste došli da nas obiđete, ali moram da vas dočekam sam, jer je Ana prehlađena, ima temperaturu i leži u krevetu i gleda da što manje izlazi napolje, a Rada nije u najboljem stanju i sve joj se pogoršava i sve je gore i gore. Nadula se u nogama i u stomaku i svaki dan trčimo po lekarima. Dolazi hitna pomoć takođe veoma često i svi oko nje gledamo da bude što bolje, ali trenutno nema pomaka – rekao je Korda na samom početku i otkrio da se Rada trudi da ostane kao što je bila nekada.

1/5 Vidi galeriju Rada Vasić Foto: Pritnscreen, Printscreen

- Situacija se pogoršala od početka ove godine i svi bismo voleli da bude sve kako treba i doktori dolaze svaki drugi dan iz Prokuplja i svi oko nje gledamo da se izleči i stane ponovo na noge, ali bolest je jača od toga. Hoćemo da je vodimo u bolnicu, bude joj tri sata bolje, ali se opet pogorša. Ona je i dalje jako pozitivna i trudi se da bude takva, ali sve zavisi od bolova. Sve što je prošla u prethodnom periodu, smrt Radeta i mnoge druge stvari su uticale na nju i nije joj lako i njoj je najteže.

U njihovoj kući svi su maksimalno posvećeni, jer se Rada i otežano kreće.

- Tako je, nije u kolicima, ali samo ide od kreveta do sobe ili do kupatila. Ima jake bolove u grudima i po celom telu. Trudili smo se da krene na bolje i dajem sve od sebe i Ana i ja joj pričamo da se ne predaje, da ima 62 godine, ali takva je bolest. Ani i Ivani je najteže, kao i ostaloj deci, ali ni meni nije lako i ne daj Bože da se desi nešto loše. Gledam maksimalno da uskladim obaveze, jer Ana ne može sama, a ja sam se vratio poslu i ne mogu stalno da budem slobodan i često sam na putu, jer vozim kamion – iskren je bio on.

Korda je progovorio i o ljubavi sa Anom Nikolić sa kojom je prošao niz teških situacija tokom učešća u “Eliti 8“.

1/5 Vidi galeriju Rada Vasić ulazi u Elitu Foto: Printscreen

- Sve se sleglo i smirilo, živimo zajedno i srećni smo. Volimo se i trenutno mi ne zamera ništa, osim kada radim cele nedelje. Sada ima uvid u moj telefon, prati sve i ne interesuje me više tako nešto. Mi se ne vraćamo više na taj period i ne mislimo na to, preča nam je sada tašta, nego da pričamo o tome. Voleli bi naravno to sve da izbrišemo, ali to ostaje na internetu – priča bivši rijaliti učesnik koji sebe više ne vidi u takvom formatu.

- Retko gledam rijaliti, ali od naših cimera svi su isti i niko se nije promenio. Ne čujem se ni sa kim, ponekad se javi Munjez i Marko Stefanović mi se javio pred ulazak i znao sam da treba da uđe. Ne interesuje me to sve, znam sve, ali oni mene nisu komentarisali, neću ni ja njih. Ovi što su nas žestoko komentarisali i govorili da nećemo opstati zajedno su idioti, jer se ispostavilo drugačije. Ne bih se više vraćao u rijaliti sa ludacima, bolje mi je ovako radim i koliko zaradim.

“VOLEO BIH DA DOĐE DO SVADBE“

Ana i Korda imaju i velike planove do kojih će doći čim Rada ozdravi.

- Svadba će biti čim Radi bude bolje i sve ćemo da zovemo i ima da gori Balkan. Voleo bih da to bude i to će biti tako, samo sve zavisi od svih okolnosti. Nemam zamisao, jer mi često odu misli na drugu stranu, ali biće sigurno – sa osmehom kaže on.

kuruir / blic

Pogledajte dodatni snimak: