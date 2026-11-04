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Voditelj RED televizije Stefan Milošević Panda dospeo je u žižu interesovanja nakon što je, zbog propusta tokom emitovanja programa, privremeno udaljen sa posla. Željko Mitrović reagovao je bez odlaganja i preduzeo neophodne mere, a ubrzo nakon toga oglasio se i sam voditelj.

Kako se navodi, do suspenzije je došlo zbog greške u emisiji „Pitam za druga“, koju Panda vodi na RED televiziji. Reč je o unapred snimljenoj emisiji, a tokom montaže nisu uklonjeni određeni sporni kadrovi i detalji koji nisu bili prikladni za televizijsko emitovanje.

1/7 Vidi galeriju Panda Foto: Privatna Arhiva

Nakon što je vest o suspenziji odjeknula u javnosti, Stefan Milošević se oglasio i potvrdio da je do nje zaista došlo. Ipak, poručio je da će se publici uskoro ponovo obraćati, ali u novim terminima.

Od rijaliti učesnika do prepoznatljivog TV lica

Široj javnosti Panda je postao poznat nakon učešća u rijaliti programu „Zadruga“. Nakon izlaska iz Bele kuće, započeo je voditeljsku karijeru na RED televiziji, gde je ubrzo postao jedno od prepoznatljivijih lica. Najveću pažnju publike privukao je upravo emisijom „Pitam za druga“, koju je vodio sa kolegom Stefanom Kandićem Kendijem, baveći se najaktuelnijim sukobima i dešavanjima iz rijalitija.

Zdravstvena borba i operacija

Panda je tokom karijere morao da napravi i pauzu u poslu zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Njemu je 2022. godine dijagnostikovana diskus hernija, zbog koje je trpeo jake bolove i imao poteškoće sa hodanjem. Zbog toga je morao da ode na operaciju, nakon koje se uspešno oporavio i vratio na male ekrane.

1/5 Vidi galeriju Stefan Milošević Panda Foto: Printscreen/Instagram, Jelena Simonović

Voditelj je privukao pažnju i velikom fizičkom transformacijom, kada je uspeo da smrša čak 37 kilograma. Sa početnih 115 kilograma došao je na 78 kilograma, istakavši da nije operisao želudac, već da je do rezultata stigao promenom životnih navika i čvrstom disciplinom. Iz ishrane je izbacio hleb, slatkiše, sokove i alkohol, dok je rafinisane šećere zamenio voćem.

Inače, voditelj je oženjen i ima ćerku.