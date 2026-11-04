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Veliki solistički koncert Goce Tržan održava se večeras, 4. novembra 2026. godine, u Sava Centru (Plava dvorana) u Beogradu, sa početkom u 20 časova.

Goca je stigla vidno raspoložena i spremna da napravi spektakl. Pre muzičkog dela pevačica je popričala sa medijima.

Na samom početku Goci su saopštili da su Ivanu Marinkoviću tokom prošle noći izbili zube u Eliti.

Goca Tržan Foto: Kurir

Reakcija je za određenu publiku bila očekivana, dok su se drugi iznenadili. Naime, Goca nije želela da komentariše tu situaciju, te je odmah prešla na druge teme.

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Goca Trzan intervju Izvor: Kurir

Dotakla se i Ivane Peters za koju tvrdi da nedostaje grupi, ali da se bez svakog može. Takođe, kaže da Lena više voli da sluša nju nego Tap 011.

Nakon svega Goca se pred kamerama poljubila sa svojim partnerom Rašom, te je to scena koja je izazvala najveću pažnju.

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Goca Trzan Izvor: Kurir

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Porodicno Djogani Izvor: Kurir