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Aca Lukas večeras, 4. novembra, održava treći koncert zaredom u Beogradskoj areni, a pre izlaska pred publiku nije prošao nezapaženo. Folker se sam dovezao na koncert, a pred okupljenim medijima sumirao je utiske nakon prethodne dve večeri. Ipak, jedno pitanje našeg novinara Zeleta posebno ga je nasmejalo!

Nezgodno pitanje

Naime, novinar mu je postavio prilično škakljivo pitanje – da li bi sve njegove bivše partnerke, kada bi se udružile i okupile na jednom mestu, mogle zajedno da napune Arenu. Lukas nije uspeo da sakrije reakciju, već je prasnuo u gromoglasan smeh, a pitanje ga je očigledno dobro zabavilo.

Detaljnije u prilogu.

04:10 Aca Lukas stigao na svoj treći koncert Izvor: Kurir

Osim šale i dobrog raspoloženja, pevač se prisetio i Marine Tucaković, koja je ostavila neizbrisiv trag u njegovoj karijeri. Nije krio koliko mu je značila njihova saradnja, ističući da je Marina umela da ga razume i prepozna pesme koje mu najbolje leže.

O Marini Tucaković

To je jedan veliki pečat u mojoj karijeri, nju ne zaboravljam. Ona kad je radila, radila je pesme za mene. Najviše sam se opirao pesmi "Kisela voda", a to mi je najveći hit. Marina me je jako dobro poznavala – rekao je Lukas.

1/5 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Printscreen/Youtube/City, Dragana Udovičić, Luka šarac

Tako je, uz osmeh i zanimljiv razgovor sa medijima, Aca još jednom pokazao da ga ni godine na estradi nisu lišile smisla za humor, ali i da uspomenu na ženu koja je obeležila veliki deo njegove muzičke karijere i dalje čuva sa posebnim poštovanjem.