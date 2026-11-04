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Kaja Ostojić obradila je društveni problem i snimila pesmu „Opijati“! Pop pevačica objavila je danas, na svom Jutjub kanalu, drugu pesmu sa svog konceptualnog albuma „Priče za laku noć“, i nakon „Košmara“, publici predstavila još jednu u nizu numera na kojoj je sama radila.

Objašnjavajući sve prisutniji trend konzumacije nedozvoljenih supstanci poput lekova, narkotika, alkohola, Kaja je odlučila da taj problem opiše kroz prizmu ljubavne priče dvoje ljudi, u kojoj uvek više pati onaj ko opijate ne konzumira.

Kaja Ostojić Foto: Printscreen YouTube, Instagram Prinscreen

Ne promoviše drogu!

Pevačica je privukla pažnju javnosti naslovom svoje nove numere, ali je javno pojasnila pozadinu numere kako bi sprečila pogrešna tumačenja:

Numera „Opijati“ ne promoviše narkotike! Naprotiv! Ona zapravo opisuje toksičan odnos između žene koja pati i muškarca koji ima problem sa zavisnošću, odnosno opijatima. Pesma donosi prepoznatljiv energični 80’s synth-pop vibe i osmišljena je kao klupska numera na moj način – rekla je Kaja pa dodala:

– Čitav album „Priče za laku noć“ inspirisan je noćnim stanjima i prolazi kroz različite faze, od košmara (što je i naziv prve balade sa albuma) do klupske atmosfere i priča koje ljudi pričaju sebi pred spavanje. U drugom delu albuma imaćemo i „Buđenje“, zato ostanite budni.

Kaja Ostojić blista nakon venčanja Foto: ATAIMAGES, Kurir Televizija

Pevačica je istakla i da je u potpunosti bila kreativno uključena u stvaranje celog projekta, koji smatra krunom svoje dosadašnje karijere. Opisuje ga kao najličniji, najiskreniji i najbolji od svega što je do sada publici predstavila.

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23:33
Stars 634 01.11.2026 Izvor: Kurir TV