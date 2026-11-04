POZNATI NA KONCERTU GOCE TRŽAN! Svi jedva čekaju da vide spektakl, a najveću pažnju privukla ćerka Lena (FOTO)
- Veliki solistički koncert Goce Tržan održava se večeras u Plavoj dvorani Sava Centra u Beogradu, uz brojne poznate goste u publici.
- Najviše pažnje privukla je Gocina ćerka Lena, dok su među prisutnima bili i Đoganijevi, Sofija Šašić, Marija Mikić i Sandra Afrika.
Veliki solistički koncert Goce Tržan održava se večeras, 4. novembra 2026. godine, u Plavoj dvorani Sava Centra u Beogradu.
Pevačica je na koncert stigla odlično raspoložena, spremna da publici priredi veče za pamćenje. Pre izlaska na scenu, razgovarala je sa predstavnicima medija dok se dvorana punila publikom i poznatim ličnostima.
Gocu će večeras porodično slušati Đoganijevi, Sofija Šašić i Princ od Vranja zauzeli su mesto u prvim redovima, dok su Marija Mikić i Sandra Afrika pozirale pred kamerama.
Tu su još Sergej Ćetković, Knez, Jelena Tomašević, Kaća Živković i mnogi drugi.
Najveću pažnju i poglede prisutnih privukla je Gocina ćerka Lena, koja je sada već prava devojka sa stilom.
Goca saznala da su pretukli Ivana
Pre muzičkog dela pevačica je popričala sa medijima.
Na samom početku Goci su saopštili da su Ivanu Marinkoviću tokom prošle noći izbili zube u Eliti.
Reakcija je za određenu publiku bila očekivana, dok su se drugi iznenadili. Naime, Goca nije želela da komentariše tu situaciju, te je odmah prešla na druge teme.
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