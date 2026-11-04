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Veliki solistički koncert Goce Tržan održava se večeras, 4. novembra 2026. godine, u Plavoj dvorani Sava Centra u Beogradu.

Pevačica je na koncert stigla odlično raspoložena, spremna da publici priredi veče za pamćenje. Pre izlaska na scenu, razgovarala je sa predstavnicima medija dok se dvorana punila publikom i poznatim ličnostima.

Gocu će večeras porodično slušati Đoganijevi, Sofija Šašić i Princ od Vranja zauzeli su mesto u prvim redovima, dok su Marija Mikić i Sandra Afrika pozirale pred kamerama.

Koncert Goce Tržan Foto: Damir Dervišagić

Tu su još Sergej Ćetković, Knez, Jelena Tomašević, Kaća Živković i mnogi drugi.

Najveću pažnju i poglede prisutnih privukla je Gocina ćerka Lena, koja je sada već prava devojka sa stilom.

Koncert Goce Tržan Foto: Kurir

Goca saznala da su pretukli Ivana

Pre muzičkog dela pevačica je popričala sa medijima.

Na samom početku Goci su saopštili da su Ivanu Marinkoviću tokom prošle noći izbili zube u Eliti.

Reakcija je za određenu publiku bila očekivana, dok su se drugi iznenadili. Naime, Goca nije želela da komentariše tu situaciju, te je odmah prešla na druge teme.

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Porodicno Djogani Izvor: Kurir