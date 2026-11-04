"OPERACIJA JE GOTOVA" Pevačica (46) objavila sliku iz bolničke sobe, pored nje ikona: Evo kako se oseća (FOTO)
Pevačica Dušica Grabović (46) oglasila se nakon hirurške intervencije i obavestila pratioce da je operacija protekla u najboljem redu. Iako nije želela da otkriva o kakvom je tačno zahvatu reč, istakla je da se oseća dobro i da oporavak protiče kako treba.
Dušica je na svom Instagram profilu podelila fotografiju iz bolničke sobe, uz emotivnu poruku u kojoj je otkrila koliko joj vera znači u teškim trenucima, ali i zahvalila lekaru koji je brinuo o njoj tokom operacije.
- Nigde ne idem bez ikone Majke Božije. Hvala ti Bože i Majko Božija što je operacija protekla u najboljem redu. Hvala mom najboljem doktoru hirurgu Miljanu Milanoviću koji je dao sve od sebe da sve prođe kako treba! Jedan Miljan mi je spasio život kad sam imala 3 godine i Miljan me operisao! Ništa na ovom svetu nije slučajno! Hvala svima koji pitate i brinete za mene, dobro sam i biću dobro! Slava Bogu! – napisala je pevačica.
Njena objava izazvala je brojne reakcije, a pratioci su joj u komentarima uputili reči podrške i poželeli brz oporavak.
Smeštena u sobu u kojoj je bila Zorica Brunclik
Inače, ona je otkrila da je smeštena u isti krevet u kojem je bila i Zorica Brunclik.
- Najvažnije je zdravlje,a izgubimo ga baš zbog toga što ponekad sečemo granu na kojoj sedimo i dajemo drugima više nego sebi! Ja izgledam mnogima tako da kad me vide kažu: "Izboriće se ona,jaka je ona kao zemlja". Ja jesam jaka žena i znam da ću pobediti sve na kraju! Sutra me čeka operacija,kažu mi sestre: “Ležiš u krevetu gde je naša Zorica Brunclik ležala,a ja kažem: “Zoka je pobedila,pobediću i ja uz Božiju pomoć - napisala je na svom Instagramu Dušica.