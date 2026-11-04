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Goca Tržan održala je večeras veliki solistički koncert u prepunoj Plavoj dvorani Sava centra, priredivši publici veče snažnih emocija, zajedničkog pevanja i prepoznatljivog humora. Pod sloganom "Po mome srcu hodaj, uživo, iskreno, zauvek", pevačica je okupila publiku svih generacija i povela je na muzičko putovanje kroz svoju bogatu karijeru.

Napravila delirijum

Već pri njenom izlasku na scenu salom se prolomio aplauz. Od prvih taktova publika je pevala sa njom, a pesme koje su obeležile različite periode njene karijere vraćale su prisutne dragim ljudima, ljubavima i uspomenama.

1/8 Vidi galeriju Gocin koncert okupio je veliki broj poznatih ličnosti iz sveta muzike, glume i javnog života, koje su došle da joj pruže podršku, ali i uživaju u njenim najvećim hitovima. Foto: Nikola Milošević

"U niskom letu“, „Zagrli“, „Haljina“, „Stoperka“ i „Po mome srcu hodaj" samo su neki od hitova po kojima publika prepoznaje Gocin repertoar. Spoj emotivnih balada i energičnih pop pesama dao je poseban ritam večeri, tokom koje su se smenjivali nežnost, temperament i glasno zajedničko pevanje.

A da koncert neće proteći bez njenog prepoznatljivog humora, Goca je pokazala kada je pozvala mlađe posetioce da se jave.

"Da vidim ruke, ko večeras ima manje od 25 godina?", upitala je pevačica. Kada je deo publike podigao ruke, usledila je opaska koja je nasmejala dvoranu:

"Ima vas! E, deco, sad dobro gledajte kako se mi matori zabavljamo! Vi sutra možete da spavate, mi moramo na posao, a opet ćemo duže da izdržimo!"

Upravo su takvi trenuci davali koncertu posebnu toplinu. Neposredna i spremna da se našali i na svoj račun, Goca je između pesama razgovarala sa publikom, pretvarajući veliku dvoranu u prostor prisnog susreta sa ljudima koji je godinama prate.

Estrada pohrlila na Gocin koncert

Gocin koncert okupio je veliki broj poznatih ličnosti iz sveta muzike, glume i javnog života, koje su došle da joj pruže podršku, ali i uživaju u njenim najvećim hitovima.

1/13 Vidi galeriju Koncert Goce Tržan Foto: Damir Dervišagić

Među prvima koji su zauzeli mesta u publici bili su članovi porodice Đogani, Sofija Šašić i Princ od Vranja, koji su koncert pratili iz prvih redova. Marija Mikić i Sandra Afrika privukle su pažnju okupljenih dok su pozirale pred fotografima, a podršku Goci pružile su i brojne druge poznate ličnosti.