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Tokom prethodne noći u "Eliti 10" održana je još jedna žurka, a najaktivniji učesnik i tokom ove žurke bio je Filip Đukić. Ovoga puta on je završio u postelji sa Emilijom Rauški.

Oni su razmenili nekoliko strastvenih poljubaca i zaspali zagrljeni u hotelu, u kom ona ove nedelje boravi kao omiljena osoba Slađe Krnjajić, koja je ovonedeljni vođa.

Mediji su tim povodom kontaktirali Emilijinu majku Suzanu, koju su pitali šta misli o postupcima svoje ćerke od prethodne noći.

- Kao prvo, Emiliju volim najviše na svetu i ona je dobra devojka. Ja sam joj najveća podrška u njenom učešću u Eliti i šta god da uradi, biću tu i uvek ću je podržavati u svemu - rekla je Suzana i dodala:

1/7 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen, TV Pink Printscreen

​- Međutim, moram biti iskrena – nije smela da dopusti Filipu ni da legne u krevet, a ako je već legao, mogla je da pređe na sofu. Što se samog poljupca tiče, ne smatram da je to sad nešto strašno, koliko je problem sama osoba sa kojom se ljubila. Filip Đukić je kao pojava zanimljiv, interesantan i simpatičan, ali džaba sve kad pameti nema - navela je ona.

Emilijina majka je istakla da se nada da će njena ćerka ubuduće pažljivije birati kome daje pristup.

- ​I opet naglašavam, Ema je dobra devojka, ja je kao majka najbolje poznajem. Ipak, ona je punoletna osoba i iskreno se nadam da zna šta radi. Rijaliti je specifična sredina, pritisak je veliki, ali nadam se da će iz ovoga izvući pouku i ubuduće pažljivije birati sa kim ce ulaziti u bliskost - zaključila je Suzana, majka Emilije Rauški.

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