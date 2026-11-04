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Vesna Vukelić Vendi poznata je po svojoj privrženosti pravoslavlju i veri, a slobodno vreme često koristi za obilazak velikih pravoslavnih svetinja. Dok mnogi biraju putovanja na popularne turističke destinacije, Vendi posebnu radost pronalazi u posetama manastirima i mestima od velikog duhovnog značaja.

Ovoga puta posetila je manastir Ozren, gde se poklonila moštima Svete velikomučenice Marine, poznatije u narodu kao Ognjena Marija, koju smatra svojom zaštitnicom. Svoje iskustvo podelila je sa pratiocima, ne skrivajući koliko joj ovaj susret znači.

- Poseta i poklonjenje velikoj svetinji, manastiru Ozren, u kojem se nalazi desna ruka Svete velikomučenice Marine, Ognjene Marije, moje zaštitnice, kojoj prinosim slavski kolač 30. jula i čiji praznik proslavljam kao slavu, pored svoje krsne slave. Celivanje njene desne ruke za mene je nebeska radost! Hvala Bogu, Svetoj Trojici, što nam je podario ovakve svece i svetiteljke! – napisala je Vendi.

Sveta Marina, poznata i kao Ognjena Marija, bila je ranohrišćanska mučenica iz 3. veka koja je stradala zbog svoje vere u Hrista. Prema hrišćanskom predanju, uprkos mučenjima nije se odrekla svojih uverenja, zbog čega se poštuje kao velika svetiteljka.

Za posetu svetinji Vendi je odabrala toplu i upečatljivu odevnu kombinaciju. Nosila je dugački smeđi kaput od recikliranog krzna, popularnog „tedi“ modela, koji seže ispod kolena.

Preko glave i ramena imala je prebačenu tradicionalnu belu čipkastu maramu sa ukrasnim resama, dok je celokupan izgled upotpunila velikom bež torbom sa sitnim dezenom. Na nogama su se nazirale svetle cipele ili čizmice sa potpeticom.

Vendi je i ovoga puta spojila praktičnost i prepoznatljiv stil, a njena poseta manastiru imala je pre svega poseban duhovni značaj.

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