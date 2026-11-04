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Poslednjih godina domaću estradu su napustili brojni velikani o čemu je sada govorio i pevač Halid Muslimović koji ne može i danas da se pomiri sa smrću svojih kolega. On se prisetio i noći kada je saznao za smrt Šabana Šaulića koji mu je bio veliki uzor.

Halid je otkrio da je neposredno pre tragične vesti nastupao u Bernu, nakon čega je sa svojim bendom krenuo nazad kući.

- Sećam se kao da je juče bilo. Ostalo mi je to urezano. Tu noć ja sam nastupao u Bernu. Celu noć nikako nisam spavao, ni moj bend ni ja, ja baš nikako. I ustali rano ujutru da što pre krenemo kući i ja na recepciji dole i kažem mom bendu: 'Loše sam spavao, baš nikako', oni se isto požale. Ja im kažem: 'Moramo polako da vozimo, nešto će da se desi.' Ja sam mislio, nama može nešto da bude. Kad mi malo kasnije čujemo za Šabana. Neverovatno, kao neko predskazanje- ispričao je Muslimović.

- Rekao mi je doktor da je Halidov život jeftino prodat. Da je moglo da se otkloni sve to na vreme i da je baš jeftino otišao. Ali sudbina je to, ja jako verujem u sudbinu- rekao je on u emisiji "Minsko polje".

1/5 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Dejan Milićević, Kurir

Halid stekao veliko bogatstvo

Pevač Halid Muslimović uspeo je da napornim radom stekne pravo bogatstvo, a u svom vlasništvu ima tri firme i mnoštvo nekretnina.

On je istakao da i dalje ima mnoštvo obaveza, kako oko muzike, tako i oko porodičnog biznisa.

- Ja sam još uvek nekako skučen sa vremenom. Imam puno obaveza, mnogo nastupa, radim u studiju za sebe, radim nekad i za druge... Imamo porodični biznis, maltene tri firme u Prijedoru. Moja porodica vodi, ja im pomažem, moram biti prisutan - rekao je pevač jednom prilikom, pa dodao:

1/7 Vidi galeriju Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić su navodno govornici na komemoraciju pevaču u ponedeljak Foto: Shutterstock, Marina Lopičić, Marina Lopičić, Petar Aleksić, Printscreen

- Imam, pored toga, i ranč, gde opustimo dušu, malo oko voća, povrća... Imamo neku svoju porodičnu, životnu harmoniju, ali šta ću, moj posao je takav da putujem, putujem, putujem - rekao je Halid za "Premijeru - vikend specijal".

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