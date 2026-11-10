Slušaj vest

Jelena Karleuša trenutno uživa u ljubavi sa novim dečkom Aleksandrom Ševom.

Ipak, pop zvezda se poslednjih dana nalazi na udaru svojih starih bliskih prijatelja i saradnika. Jedan od njih je i njen dugogodišnji lični fotograf Miloš Miletić, koji je i dalje nastavio da se druži sa Zoranom Birtaševićem i Vukašinom Katićem.

Miloš je ispod jednog snimka na kom se nalaze Karleuša i njen novi emotivni partner Aleksandar, javno ismejao njenog novog izabranika, ne skrivajući netrpeljivost.

Jelena Karleuša Foto: Screenshot

- "Frajer" - napisao je fotograf uz emotikone koji se smeju do suza i kojima je muka od prizora.

Međutim, na njegovu provokaciju i javno ponižavanje brzo je reagovala jedna od Karleušinih vernih fan stranica, koji mu nisu ostali dužni, pa su mu brutalno odbrusili i sasekli ga pred svima.

Foto: Screenshot

- Miloše, pa za tebe debeli, frajerčina! - glasio je žestok odgovor fan kluba pop dive koji je usijao društvene mreže.

Ubrzo su fanovi na Iksu, upitali Jelenu, da li je moguće da ju je izdao i fotograf.

- Izdajnici su među nama - prokomentarisala je kratko Jelena ovaj Milošev potez.

Jelena Karleuša Foto: Screenshot

inače, Jelena je dosad imala samo lepe reči na Milošev račun, a zvala ga je i svojim detetom.

- Miloš Miletić. Odrastao je uz mene i napravio mnoge moje antologijske fotografije poslednjih 10 godina. Više od saradnika, moje "dete" i prijatelj - napisala je JK u julu na Iksu.

Foto: Printscreen

Podsetimo, Jelenin bivši saradnik Vukašin Katić, započeo je novo poglavlje u svojoj karijeri, i to na Radio-televiziji Srbije, nakon što je prethodno ostao bez angažmana na televiziji Pink i prekinuo saradnju sa Jelenom, kao član njenog tima.

- Mislim da je sasvim u redu da o Jeleni ne govorim ružno. Njena dela, kada sam ja u pitanju, neka govore o njoj. Na meni je da, kao mlada osoba, učim iz sopstvenih grešaka i ispravljam ih. Vama hvala na zapažanju - napisao je on u jednom komentaru za JK, a ubrzo je usledila njena reakcija na istoj društvenoj mreži:

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Vukašin Katić Foto: Printscreen, Ilija Ilić, Kurir

- Iskreno, zgađena sam ovim što sam pročitala. Vukašin Katić je momak kog sam maloletnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlašćeno ušao da se slika kao moj fan. Pružila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kući, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblačila, davala mu novac, vodila ga na putovanja, pomagala u svakom smislu. Molila za njega da mu ne daju otkaz na Pinku jer nije savesno obavljao posao, a onda i molila za njega da ga zaposle na RTS-u. Najmanje što je morao da napiše jeste hvala. Vukašine, sram te bilo. I tebe i Miloša - napisala je Karleuša.

1/8 Vidi galeriju Pevačica otvorila dušu Foto: Miloš Miletić

Kurir.rs

JK: