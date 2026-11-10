INDI ARADINOVIĆ OBJAVILA SLIKU S MISTERIOZNIM MUŠKARCEM! Cvetaju u zagrljaju, a jedan detalj svima zapao za oko
- Indi Aradinović objavila je zajedničku fotografiju sa muškarcem i mnogi su posumnjali da je reč o novom dečku.
- Na slici su oboje u istim trenerkama, a pevačica je uz objavu stavila belo srce.
- Indi nije otkrila više detalja, pa ostaje nejasno da li je misteriozni muškarac partner ili blizak prijatelj.
Indi Aradinović tačno zna kako da zaintrigirala javnost, i to zbog ljubavi! Ona je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj pozira u društvu muškarca, a mnogi su odmah posumnjali da je reč o njenom novom emotivnom partneru.
Uparili se
Njih dvoje su na fotografiji pozirali u istim trenerkama, čime su pokazali da su uskladili stajlinge, dok je Indi uz objavu stavila belo srce. Iako nije napisala nikakvo objašnjenje niti otkrila više detalja o muškarcu koji joj pravi društvo, njen potez bio je dovoljan da pokrene nagađanja.
Zadovoljna
Pevačica je poznata po tome da na društvenim mrežama povremeno podeli detalje iz privatnog života, ali kada je ljubav u pitanju, ne otkriva uvek sve karte. Ovoga puta zajednička fotografija i simbol belog srca mnogima su bili jasan nagoveštaj da u njenom životu postoji neko poseban.
Lepa i srećna
Da li je Indi zaista pokazala novog dečka ili je reč o bliskom prijatelju, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno misteriozni muškarac privukao je pažnju njenih pratilaca, koji sada čekaju da pevačica otkrije nešto više o njihovom odnosu.