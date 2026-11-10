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Indi Aradinović tačno zna kako da zaintrigirala javnost, i to zbog ljubavi! Ona je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj pozira u društvu muškarca, a mnogi su odmah posumnjali da je reč o njenom novom emotivnom partneru.

Uparili se

Njih dvoje su na fotografiji pozirali u istim trenerkama, čime su pokazali da su uskladili stajlinge, dok je Indi uz objavu stavila belo srce. Iako nije napisala nikakvo objašnjenje niti otkrila više detalja o muškarcu koji joj pravi društvo, njen potez bio je dovoljan da pokrene nagađanja.

Zadovoljna

1/6 Vidi galeriju Pevačica ne skida osmeh sa lica Foto: Instagram Printscreen, Printscreen Instagram, Marko Karović

Pevačica je poznata po tome da na društvenim mrežama povremeno podeli detalje iz privatnog života, ali kada je ljubav u pitanju, ne otkriva uvek sve karte. Ovoga puta zajednička fotografija i simbol belog srca mnogima su bili jasan nagoveštaj da u njenom životu postoji neko poseban.

Lepa i srećna

Da li je Indi zaista pokazala novog dečka ili je reč o bliskom prijatelju, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno misteriozni muškarac privukao je pažnju njenih pratilaca, koji sada čekaju da pevačica otkrije nešto više o njihovom odnosu.