"IMAM TRAUME" - LAURA U SUZAMA PROGOVORILA O DARKU LAZIĆU: Sve završilo na SUDU: Istina je, sve ću reći...
- Laura Prgomet je u 'Eliti 10' kroz suze potvrdila da je provela veče na nastupu Darka Lazića u Dubrovniku.
- Rekla je da o detaljima ne može da govori dok traje postupak i da će sve izneti tek pred sudom.
Rijaliti učesnica Laura Prgomet priznala je da je letos provela noć sa pevačem Darkom Lazićem u Dubrovniku, nakon njegovog nastupa, a posle čega je ona uhapšena zbog demoliranja jednog lokala.
Laura, koja se trenutno nalazi u "Eliti 10", tokom leta je dospela u centar pažnje javnosti zbog incidenta u jednom kafiću u Dubrovniku.
Sada je prvi put pred kamerama govorila o turbulentnim danima koji su prethodili njenom hapšenju, a tom prilikom osvrnula se i na pevača Darka Lazića, čije se ime tada takođe dovodilo u vezu sa čitavom pričom.
Iako je pevač nakon pisanja medija demantovao navode da je provodio vreme s Laurom, i tvrdio da je ne poznaje i da je prvi put vidi, ona je sada, nekoliko meseci kasnije, u rijalitiju "Elita 10" potvrdila da su se ipak družili.
Laura u suzama progovorila o Darku Laziću
Do neprijatnog suočavanja s prošlošću došlo je tokom segmenta emisije "Pitanja novinara", kada je voditelj ponovo pokrenuo temu događaja iz Dubrovnika.
Laura nije uspela da sakrije emocije, pa se tokom razgovora rasplakala i priznala da je sve što se dogodilo ostavilo ozbiljne posledice na nju. Posebno ju je pogodilo, kako je istakla, to što se u javnosti na neprimeren i vulgaran način komentarišu stvari o kojima ona, zbog postupka koji još nije okončan, ne sme da govori.
- Provlači se da su bili s*ksualni odnosi, to jest grubo komentarišu da je bilo "ka****". Ja ne smem o tome da pričam jer još nije bilo suđenje. Niko ne zna šta sam ja prošla dan-dva pred hapšenje, a i taj dan. Meni je sve to trauma. Na odvratan i prost način se to ovde komentariše, a ja ne smem ništa još uvek da pričam o tome i ja jedina znam šta se dešavalo u tom periodu. Kad bude bilo suđenje, sve ću reći - govorila je Laura kroz suze.
Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju jeste pitanje o Darku Laziću, čije se ime pojavilo u medijima još tokom leta, kada je njena priča iz Dubrovnika bila glavna tema medija.
Na direktno pitanje voditelja da li je tačno da je tokom nekoliko večeri provodila vreme s pevačem, Laura je potvrdila da su se navodi o njihovom susretu pokazali kao istiniti.
Ipak, ni ovog puta nije želela da ulazi u detalje njihovog odnosa, uz obrazloženje da će o svemu govoriti tek pred nadležnim organima.
- Jeste istina. Bila sam veče pre na njegovom nastupu i ima dodirnih tačaka sa svim ovim, ali ja ni o tome ne smem da pričam osim na sudu. Ništa više o odnosu s njim ne smem da pričam do suđenja - priznala je Laura.
Ovako je izgledalo njihovo druženje u Dubrovniku
Podsetimo, kada je tokom leta odjeknula vest o incidentu u Dubrovniku, u kom je Laura bila glavni akter i zbog kog je završila iza rešetaka, Kurir je pisao i o njenom susretu s Darkom Lazićem veče pre nemilog događaja. Pevač je tada demantovao da poznaje Lauru, kao i navode da je provodio vreme s njom.
Ipak, izvori iz Hrvatske tada su za naš list izneli drugačija saznanja, tvrdeći da su Darko i Laura tokom te večeri bili u istom društvu i da nisu ostavljali utisak ljudi koji se prvi put sreću. Prema njihovim rečima, Laura je bila među najraspoloženijim gostima na pevačevom nastupu, a druženje se, kako su tvrdili, nastavilo i nakon što je Lazić završio s pevanjem, pa su zajedno otišli do jednog hotela.
- Lauru smo videli u subotu na nastupu kod Darka Lazića. Izgledalo je kao da se poznaju i druže. Ne znamo da li je Darko bio smešten u tom hotelu ili su tamo samo otišli na piće, ali ona je bila u pevačevom društvu. Dan kasnije usledio je haos u kom je upravo ona bila glavni akter - ispričao je tada izvor za Kurir.
Kasnije se za Kurir oglasio i njen prijatelj Neven Ciganović, jer smo kontaktirali s njim zbog saznanja da je Laura ostala bez dečka, bogatog advokata, upravo zbog Darka Lazića. Kako se može videti u njegovoj izjavi, Laura ima prijatelje koji su advokati, a izgleda i da Darko zna ko je Laura, iako je, kada je priča objavljena o njihovom susretu, to demantovao.
- Dobili ste pogrešnu informaciju. Ona nikada nije bila u vezi sa advokatom. Mi imamo prijatelje advokate, u čiju materijalnu situaciju ne zalazim. Što se tiče Darka Lazića, on vam jedino može potvrditi informaciju da li poznaje Lauru - rekao je Neven za Kurir.
Laura je sada, nakon višemesečnog ćutanja, potvrdila da je prisustvovala Darkovom nastupu, ali je ostala pri stavu da o svemu što se dešavalo u tim danima neće govoriti dok ne dođe do suđenja. Tako je priča koja je tokom leta izazvala veliku pažnju ponovo dospela u žižu javnosti, a ostaje da se vidi hoće li Laura pred sudom izneti i detalje koje za sada, kako tvrdi, ne sme da otkriva.
Do komentara Darka Lazića na Laurinu priču nismo uspeli da dođemo.
Kurir.rs