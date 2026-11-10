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Rijaliti učesnica Laura Prgomet priznala je da je letos provela noć sa pevačem Darkom Lazićem u Dubrovniku, nakon njegovog nastupa, a posle čega je ona uhapšena zbog demoliranja jednog lokala.

Laura, koja se trenutno nalazi u "Eliti 10", tokom leta je dospela u centar pažnje javnosti zbog incidenta u jednom kafiću u Dubrovniku.

Sada je prvi put pred kamerama govorila o turbulentnim danima koji su prethodili njenom hapšenju, a tom prilikom osvrnula se i na pevača Darka Lazića, čije se ime tada takođe dovodilo u vezu sa čitavom pričom.

Iako je pevač nakon pisanja medija demantovao navode da je provodio vreme s Laurom, i tvrdio da je ne poznaje i da je prvi put vidi, ona je sada, nekoliko meseci kasnije, u rijalitiju "Elita 10" potvrdila da su se ipak družili.

Laura u suzama progovorila o Darku Laziću

Do neprijatnog suočavanja s prošlošću došlo je tokom segmenta emisije "Pitanja novinara", kada je voditelj ponovo pokrenuo temu događaja iz Dubrovnika.

Laura nije uspela da sakrije emocije, pa se tokom razgovora rasplakala i priznala da je sve što se dogodilo ostavilo ozbiljne posledice na nju. Posebno ju je pogodilo, kako je istakla, to što se u javnosti na neprimeren i vulgaran način komentarišu stvari o kojima ona, zbog postupka koji još nije okončan, ne sme da govori.

- Provlači se da su bili s*ksualni odnosi, to jest grubo komentarišu da je bilo "ka****". Ja ne smem o tome da pričam jer još nije bilo suđenje. Niko ne zna šta sam ja prošla dan-dva pred hapšenje, a i taj dan. Meni je sve to trauma. Na odvratan i prost način se to ovde komentariše, a ja ne smem ništa još uvek da pričam o tome i ja jedina znam šta se dešavalo u tom periodu. Kad bude bilo suđenje, sve ću reći - govorila je Laura kroz suze.

Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju jeste pitanje o Darku Laziću, čije se ime pojavilo u medijima još tokom leta, kada je njena priča iz Dubrovnika bila glavna tema medija.

Na direktno pitanje voditelja da li je tačno da je tokom nekoliko večeri provodila vreme s pevačem, Laura je potvrdila da su se navodi o njihovom susretu pokazali kao istiniti.

Ipak, ni ovog puta nije želela da ulazi u detalje njihovog odnosa, uz obrazloženje da će o svemu govoriti tek pred nadležnim organima.

- Jeste istina. Bila sam veče pre na njegovom nastupu i ima dodirnih tačaka sa svim ovim, ali ja ni o tome ne smem da pričam osim na sudu. Ništa više o odnosu s njim ne smem da pričam do suđenja - priznala je Laura.

1/11 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Promo, printscreen/RTL HR

Ovako je izgledalo njihovo druženje u Dubrovniku

Podsetimo, kada je tokom leta odjeknula vest o incidentu u Dubrovniku, u kom je Laura bila glavni akter i zbog kog je završila iza rešetaka, Kurir je pisao i o njenom susretu s Darkom Lazićem veče pre nemilog događaja. Pevač je tada demantovao da poznaje Lauru, kao i navode da je provodio vreme s njom.

Ipak, izvori iz Hrvatske tada su za naš list izneli drugačija saznanja, tvrdeći da su Darko i Laura tokom te večeri bili u istom društvu i da nisu ostavljali utisak ljudi koji se prvi put sreću. Prema njihovim rečima, Laura je bila među najraspoloženijim gostima na pevačevom nastupu, a druženje se, kako su tvrdili, nastavilo i nakon što je Lazić završio s pevanjem, pa su zajedno otišli do jednog hotela.

- Lauru smo videli u subotu na nastupu kod Darka Lazića. Izgledalo je kao da se poznaju i druže. Ne znamo da li je Darko bio smešten u tom hotelu ili su tamo samo otišli na piće, ali ona je bila u pevačevom društvu. Dan kasnije usledio je haos u kom je upravo ona bila glavni akter - ispričao je tada izvor za Kurir.

1/6 Vidi galeriju Folker Darko Lazić već sedam meseci je na lečenju od poroka, a rezultati su već vidljivi. Naime, pevač je redovno primao blokatore uz pomoć kojih je regenerisao svoj organizam i potpuno je isključio sve poroke iz upotrebe. Foto: Printscreen Pink

Kasnije se za Kurir oglasio i njen prijatelj Neven Ciganović, jer smo kontaktirali s njim zbog saznanja da je Laura ostala bez dečka, bogatog advokata, upravo zbog Darka Lazića. Kako se može videti u njegovoj izjavi, Laura ima prijatelje koji su advokati, a izgleda i da Darko zna ko je Laura, iako je, kada je priča objavljena o njihovom susretu, to demantovao.

- Dobili ste pogrešnu informaciju. Ona nikada nije bila u vezi sa advokatom. Mi imamo prijatelje advokate, u čiju materijalnu situaciju ne zalazim. Što se tiče Darka Lazića, on vam jedino može potvrditi informaciju da li poznaje Lauru - rekao je Neven za Kurir.

Laura je sada, nakon višemesečnog ćutanja, potvrdila da je prisustvovala Darkovom nastupu, ali je ostala pri stavu da o svemu što se dešavalo u tim danima neće govoriti dok ne dođe do suđenja. Tako je priča koja je tokom leta izazvala veliku pažnju ponovo dospela u žižu javnosti, a ostaje da se vidi hoće li Laura pred sudom izneti i detalje koje za sada, kako tvrdi, ne sme da otkriva.

Do komentara Darka Lazića na Laurinu priču nismo uspeli da dođemo.