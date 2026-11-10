"POSLE NEDELJU DANA NAŠAO JE NOVU...": Bivša žena Igora Kojića udarila na Kebinog sina posle tajnog venčanja
Vesti da se Igor Kojić ponovo oženio u tajnosti sa Snežanom Borjan odeknule su u domaćim medijima, a tim povodom oglasila se i njegova bivša supruga Sofija Dacić.
Ona se nakon razvoda posvetila muzici, dok joj ljubav nije u fokusu, i kako kaže, prija joj period bez emotivnog partnera. Kada je reč o bivšem suprugu, Sofija kaže da sa njim nije ostala u kontaktu.
- Nema ničega, uživam u svojoj slobodi i blistam. Ima mnogo udvarača, ali ne onih pravih. Nismo ostali u kontaktu. Zaista, prosto sa nekim ko je posle nedelju dana pronašao novu… O bivšima i pokojnicima sve najbolje - poručila je.
Vesti o njegovom novom braku kratko je prokomentarisala:
- Videla sam da se danas oženio. Nek mu je sa srećom, sve najbolje - rekla je Sofija za "Hype".
Podsetimo, brak Sofije i Igora trajao je samo osam meseci, a nedavno se prisetila kako je izgledao njihov prvi susret.
"Od mog i Igorevog razvoda je prošlo dva, tri meseca. Nas dvoje smo se slučajno upoznali u gradu, nisam ni znala ko je Igor jer je nosio neku kapu i ja ga nisam prepoznala. Taj dan sam bila kod frizera i izgleda da se isplatilo, rekao mi je da mi je lepa frizura. Tako je sve počelo...".
Rekla je da se sve desilo brzo, ali da se ne kaje zbog odluke da se uda za njega.
"Pre stupanja u brak smo kratko bili zajedno, roditelji su bili šokirali, ali upoznali su Igora tako da se nisu protivili. Ja čim sam upoznala Igora sam došla kući i rekla: 'Da znate, ovo je dečko za kojeg ću da se udam'. Prvog dana sam to rekla jer sam imala osećaj koji nisam imala ni sa kim drugim i zbog toga mi nije žao iako se završilo ovako kako se završilo. Mislim da se uvek treba voditi svojim osećajem i slušati srce jer nikada ne znate šta to može da vam donese, iako to nije prošlo, možda će nešto drugo proći. Možda iz lošeg izrodi nešto lepo", nastavila je.
Kurir.rs/Hype