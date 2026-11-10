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Vesti da se Igor Kojić ponovo oženio u tajnosti sa Snežanom Borjan odeknule su u domaćim medijima, a tim povodom oglasila se i njegova bivša supruga Sofija Dacić.

Ona se nakon razvoda posvetila muzici, dok joj ljubav nije u fokusu, i kako kaže, prija joj period bez emotivnog partnera. Kada je reč o bivšem suprugu, Sofija kaže da sa njim nije ostala u kontaktu.

Igor Kojić venčanje Foto: Printscreen Instagram/snezanafi

- Nema ničega, uživam u svojoj slobodi i blistam. Ima mnogo udvarača, ali ne onih pravih. Nismo ostali u kontaktu. Zaista, prosto sa nekim ko je posle nedelju dana pronašao novu… O bivšima i pokojnicima sve najbolje - poručila je.

Vesti o njegovom novom braku kratko je prokomentarisala:

- Videla sam da se danas oženio. Nek mu je sa srećom, sve najbolje - rekla je Sofija za "Hype".

Podsetimo, brak Sofije i Igora trajao je samo osam meseci, a nedavno se prisetila kako je izgledao njihov prvi susret.

"Od mog i Igorevog razvoda je prošlo dva, tri meseca. Nas dvoje smo se slučajno upoznali u gradu, nisam ni znala ko je Igor jer je nosio neku kapu i ja ga nisam prepoznala. Taj dan sam bila kod frizera i izgleda da se isplatilo, rekao mi je da mi je lepa frizura. Tako je sve počelo...".

Rekla je da se sve desilo brzo, ali da se ne kaje zbog odluke da se uda za njega.