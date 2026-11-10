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Pevačica Marina Visković (38) pokazala je na društvenim mrežama deo luksuznog doma, a pažnju njenih pratilaca privukao je enterijer uređen u raskošnom stilu.

Na snimku koji je objavila na Instagramu vidi se prostrano kružno stepenište sa ukrasnom ogradom u zlatnim tonovima. Posebno se ističe veliki kristalni luster koji se spušta sa visokog plafona, dok su u čitavom prostoru zastupljeni detalji koji doprinose luksuznom izgledu enterijera.

Marina je prošetala gornjim nivoom kuće i tom prilikom pokazala i svoju odevnu kombinaciju sa izraženim dekolteom.

1/5 Vidi galeriju Marina Visković Foto: Screenshot/instagram, Printscreen/Instagram

"Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući"

Podsetimo, Marina ne krije da voli luksuzan život, a nedavno je svojom izjavom zbunila mnoge.

- Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući, lakirala nokte, spremačicama držala predavanja o slaganju odeće po boji, išla na pool dance, maltretirala konobare koji nisu preljubazni kada me vide - napisala je ona na Instagramu, a potom otkrila da se ipak šali.

- Šalim se naravno, ja sam umetnička duša cela tako da bilo šta što ima veze sa tim i psihologija naravno je moja ljubav.

Iako redovno pokazuje detalje svog glamuroznog života, Marina i dalje vešto krije identitet svog izabranika od očiju javnosti.

Ipak, nedavno je otvorila dušu i priznala koliko je zaljubljena.