POZLATA NA SVE STRANE, KRISTALNI LUSTER I STEPENIŠTE KAO U DVORCU! Pevačica (38) pokazala u kakvom luksuzu živi uz dečka bogataša (FOTO)
Pevačica Marina Visković (38) pokazala je na društvenim mrežama deo luksuznog doma, a pažnju njenih pratilaca privukao je enterijer uređen u raskošnom stilu.
Na snimku koji je objavila na Instagramu vidi se prostrano kružno stepenište sa ukrasnom ogradom u zlatnim tonovima. Posebno se ističe veliki kristalni luster koji se spušta sa visokog plafona, dok su u čitavom prostoru zastupljeni detalji koji doprinose luksuznom izgledu enterijera.
Marina je prošetala gornjim nivoom kuće i tom prilikom pokazala i svoju odevnu kombinaciju sa izraženim dekolteom.
"Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući"
Podsetimo, Marina ne krije da voli luksuzan život, a nedavno je svojom izjavom zbunila mnoge.
- Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući, lakirala nokte, spremačicama držala predavanja o slaganju odeće po boji, išla na pool dance, maltretirala konobare koji nisu preljubazni kada me vide - napisala je ona na Instagramu, a potom otkrila da se ipak šali.
- Šalim se naravno, ja sam umetnička duša cela tako da bilo šta što ima veze sa tim i psihologija naravno je moja ljubav.
Iako redovno pokazuje detalje svog glamuroznog života, Marina i dalje vešto krije identitet svog izabranika od očiju javnosti.
Ipak, nedavno je otvorila dušu i priznala koliko je zaljubljena.
- Ljubav ima veliki udeo u tome kako se osećam i kako izgledam. Imam najboljeg mogućeg momka na svetu. Bilo je potrebno da se sretnemo u pravo vreme na pravom mestu - izjavila je pevačica.