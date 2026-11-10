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Kan Džinović, sin pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline, nije baš mnogo aktivan na društvenim mrežama, ali povremeno objavljuje fotografije iz teretane i pokazuje rezultate napornih treninga.

Mladi Džinović poslednjih godina dosta pažnje posvećuje fizičkom izgledu, a njegova transformacija nije prošla nezapaženo. Na fotografijama koje je u više navrata objavljivao na Instagramu pozirao je bez majice, pokazujući razvijene mišiće i izvajanu figuru.

Njegove objave redovno izazivaju brojne reakcije, naročito među pripadnicama nežnijeg pola, koje ne štede komplimente na račun njegovog izgleda. Mnogi komentarišu da Kan sve više liči na profesionalnog sportistu, dok posebnu pažnju privlači i njegova visina.

1/5 Vidi galeriju Kan Džinović Foto: Printscreen/Instagram

Naime, sin poznatog pevača znatno je viši od svog oca, što se moglo primetiti i kada su se zajedno pojavili na beogradskom aerodromu. Iako je Haris visok čak 192 centimetra, Kan ga je nadvisio, a fotografije oca i sina tada su privukle veliku pažnju.

Inače, i njegova majka Melina visoka je 182 centimetra, pa je Kan visinu očigledno nasledio od oba roditelja.

Pored fizičkog izgleda, Kan privlači pažnju i svojim poslovnim angažmanom, budući da je odlučio da se oproba u privatnom biznisu i gradi karijeru nezavisno od poznatog prezimena.

Saveti oca

Pevač nikada nije krio da sa sinom ima izuzetno otvoren i prijateljski odnos, te da ga često i rado savetuje kada su u pitanju devojke. Haris je jednom prilikom podelio hit anegdotu o tome kakvu je "šmekersku" lekciju očitao Kanu.

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović sa sinom Kanom u tržnom centru Foto: Damir Dervišagić