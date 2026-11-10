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Lara Čolić, mlađa ćerka pevača Zdravka Čolića, ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama, ovog puta fotografijama na kojima je pokazala izazovnu odevnu kombinaciju za večernji izlazak.

Čolina naslednica odlučila se za dugu, usku crnu haljinu sa providnim delovima, naglašenim dekolteom i detaljima u stilu korseta. Haljina je pratila liniju njenog tela, a zbog prozirnog materijala mnogi su se zapitali da li ispod nje uopšte nosi donji veš.

Lara je pozirala na stepeništu, a svoju kombinaciju upotpunila je diskretnim nakitom i crnom torbicom poznatog brenda.

Fotografije su izazvale brojne reakcije njenih pratilaca, koji su joj uputili komplimente na račun izgleda. Iako se ne bavi javnim poslom poput svog oca, Lara je veoma aktivna na Instagramu, gde često pokazuje kako provodi slobodno vreme, putuje i uživa u izlascima.

1/6 Vidi galeriju Lara Čolić Foto: Screenshot/instagram

U vezi sa Aleksom Šarićem?!

Lara Čolić nedavno se našla u centru pažnje javnosti kada je na Instagramu objavila fotografiju iz noćnog provoda na kojoj pozira u zagrljaju Alekse Šarića, sina Darka Šarića.

Foto: Instagram Printscreen

Mlada Čolićeva naslednica uz zajedničku fotografiju označila je Aleksu i na engleskom napisala „My love“, odnosno „Moja ljubav“, čime je pokrenula priče o njihovoj emotivnoj vezi.