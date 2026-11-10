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Modna kreatorka Melina Galić, bivša supruga Harisa Džinovića, proslavila je 45. rođendan, a njen mladolik izgled i dalje privlači veliku pažnju javnosti.

Nakon razvoda od poznatog pevača, Melina se preselila u Monako i započela drugačiji život, daleko od Srbije, gde se i udala za britanskog milionera.

Melinina ćerka Đina Džinović čestitala je majci rođendan putem društvenih mreža, gde joj je posvetila veoma emotivnu poruku, uz njihovu zajedničku fotografiju.

"Draga moja majkić, danas je moj omiljeni dan u godini, dan kada si se ti rodila.

Ti si toliko jedna hrabra i jaka žena da ti se divim iz dana u dan. Što sam starija, sve više shvatam koliko si jedna izuzetna žena. I što više odrastam, to sam ponosnija što baš tebe mogu da zovem svojom majkom...

Melina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

Ne postoje reči kojima bih mogla da opišem koliko te volim, koliko ti se divim i koliko sam zahvalna Bogu što mi je baš tebe podario. Ti si moj najveći oslonac, moja sigurnost, moj uzor i osoba od koje svakoga dana učim šta znači biti dostojanstvena, dobra i puna ljubavi! Ako jednog dana budem makar upola žena kakva si ti, znaću da sam u životu uspela... Želim ti da u godinama koje dolaze dobiješ svu onu ljubav, nežnost, mir i sreću koje si ti nesebično pružala svima oko sebe. Da se što više smeješ, da što manje brineš i da nikada ne zaboraviš koliko si voljena...

A ja ću se truditi da svakoga dana imaš još jedan razlog da budeš ponosna na mene. Srećan rođendan, moja najlepša i najvoljenija majkić!