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U Francuskoj ambasadi održana je modna revija kreatora Igora Todorovića, organizovana povodom 100 godina od nastanka čuvene male crne haljine Koko Šanel, a među brojnim zvanicama bila je i glumica Jelena Gavrilović.

Jelena pred kamerama Kurira nije krila oduševljenje revijom, ali osim toga, govorila je i o brojnim izazovima sa kojima se susretala u glumačkom poslu, o položaju žena u društvu, istakavši da se upravo od njih najviše i očekuje. Ipak, njoj veliku podršku pruža partner, a kako nam je rekla, o privatnom životu ne krije mnogo.

Prvo nam je otkrila svoje utiske sa revije:

1/8 Vidi galeriju Jelena Gavrilović Foto: Kurir

"Kod mene je uvek više je više"

- Naravno da sam uživala. Ja imam tu privilegiju da sarađujem s Igorom s vremena na vreme. Mala u crna haljina se vratila na jedan kulturno dobar ukus, da tako kažem. I mislim da su dame, a i džentlmeni koji su bili večeras ovde, stvarno uživali u raskošnom talentu Igora Todorovića. I zaista mi se jako svidelo, iako ja spadam u onu kategoriju, baš sam se malopre šalila, "kod mene je uvek više je više", ali moram da priznam da je kolekcija fenomenalna.

Spremala se 15 minuta

Iako je događaj zahtevao poseban modni pristup, Jelena je otkrila da se za ovu priliku spremala svega 15 minuta, budući da je žurila sa jednog kraja grada na drugi. Kako je kroz osmeh objasnila, nije od onih koje provode sate pred ogledalom, a ovog puta je iskoristila i jedan detalj koji je već imala na raspolaganju.

- Ja sam se spremala 15 minuta, pošto sam žurila sa jednog kraja grada na drugi, pa nisam imala puno vremena. Kapu sam uzela sa Trojtorsa, to je ovaj šou koji se emituje na Prvoj televiziji, tako da sam iskoristila to sve. Ali ja se inače ne spremam previše, poznata sam po tome.

Jelena Gavrilović Foto: Kurir

Jelena je govorila i o tome koliko joj je važno da se u odeći oseća dobro, ali i da bude primereno obučena za priliku na koju dolazi. Priznala je da, zbog brojnih obaveza, često nema mnogo vremena za pripremu, što je realnost sa kojom se suočavaju mnoge žene.

Posebno se osvrnula na očekivanja koja se danas stavljaju pred žene, smatrajući da se od njih često traži previše, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu.

"Od žena se uvek previše očekuje"

- Ja mislim da se od žena uvek previše očekuje. A sad nekako najviše. Sad je istorijski trenutak kada se očekuje da budu i uspešne, i nekako da budu i majke i poslovne žene. Uvek pričamo o ravnopravnosti, jer ne možemo prosto biti ravnopravne. Mi smo žene, ipak nekako osećajnije, drugačije smo. Teže je biti žensko u ovom svetu. Na kraju krajeva, uvek gledano i kroz literaturu, uvek ima manje ženskih, a mnogo više muških uloga. Tako da ta neka uloga koju svaka žena pronalazi prvenstveno u svojoj porodici, a onda kasnije i na nekoj sceni svojoj, životnoj, kako god, nije baš jednostavna uloga za odigrati.

"Gluma je divan posao, ali pun razočaranja"

Kao neko ko se godinama bavi glumom, Jelena je otvoreno govorila i o izazovima profesije, priznajući da put do uspeha nije uvek jednostavan. Iako je to posao o kojem mnogi maštaju, iza njega se kriju brojne neizvesnosti, razočaranja i periodi u kojima se čeka nova prilika.

1/5 Vidi galeriju Jelena Gavrilović kao Slađana Milošević u seriji Crno-bjeli svjet Foto: printscreen/youtube/Hrvatska radiotelevizija

- Mislim da je gluma jedan divan posao, stvarno jeste. Kada si mlad i kada maštaš o tome šta može sve lepo da ti donese, ali je onako dosta trnovit put i pun razočaranja. Čak i kad imaš privilegiju da radiš, pošto smo mi one koje se biraju, uvek živiš od uloge do uloge. A ja mislim da je život zapravo sve ono što se dešava između. Mnogo kolega koji su bili fantastični, daroviti, i na akademiji su odustali, ne bave se više ovim poslom. Ja mislim da ne postoji ništa što treba da ti odredi tvoju vrednost i šta je ono što te čini srećnom. Tako da, jeste, glumica je možda definitivno teži posao od toga biti glumac.

"Samo privilegovani biraju uloge"

Osvrnula se i na proces dobijanja uloga, ističući da glumci zapravo nemaju uvek mogućnost da sami biraju projekte u kojima će učestvovati. Kako je objasnila, prilika da odbije ponuđenu ulogu jeste privilegija koju nema svako.

- Mi ne biramo uloge, samo privilegovani biraju. Mi od ponuđenih uloga možemo nešto i da odbijemo ukoliko smatramo da nije za nas. Naravno, ja mislim da se karijera gradi na tome koje si uloge odbio. Ali mislim da, ovaj, u današnjem vremenu, zaista, imati tu privilegiju je nešto što retko ko od nas ima. Iskreno.

O privatnom životu ne krije mnogo

Iako svoj posao obavlja pod budnim okom javnosti, Jelena kaže da nema potrebu da posebno skriva privatni život. Naprotiv, smatra da je sasvim prirodno da publika koja prati njen rad želi da zna nešto više o njoj i van glumačkih projekata.

- Pa, moj privatan život je uvek transparentan. Ja sam srećna, to se nekako i vidi, i trudim se da živim normalno. Mislim da je to najvažnije, jer nikada nisam ništa posebno krila ni od novinara. Moj život je dostupan i na mom Instagramu. Mislim da ljudi koji te prate i koji gledaju serije vole da znaju šta se dešava. Ja se bar sećam kad smo mi bili klinci, pa kad kupimo novine, pa onda čitamo sa kim se to zabavljaju zvezde naše, za koga su se udale, pa deca, pa sve gledamo. Mislim da je to lepo, ako je čovek normalan, da nekako pusti tu neku malu dozu svoje privatnosti svojim fanovima. Mislim da je to okej.

Ipak, priznala je da ponekad treba voditi računa o tome kako se određene stvari izgovaraju, jer reči mogu imati veliku težinu.

- Nisam se pokajala, ali nekada su reči opasne. Reč je možda najopasnije oružje. Tako da nekada samo treba voditi računa o načinu na koji nešto kažeš. Ali, ja kažem, ne može se ništa sakriti.

Na kraju razgovora Jelena je govorila i o značaju podrške u partnerskim odnosima, ističući da je ona važna bez obzira na to čime se ljudi bave.

1/9 Vidi galeriju Jelena Gavrilović Foto: Kurir

- Mislim da je ta partnerska podrška bitna u svakom odnosu, bez obzira na to kojim se poslom bavimo. Jer, zaista, živimo u jako izazovnom vremenu. Baviti se umetnošću danas u svetu je baš ozbiljan zadatak.

Kada je reč o popularnosti i tome koliko je teško ostati sa obe noge na zemlji uprkos uspehu, glumica smatra da slava ne bi trebalo da promeni čoveka, a da su najveće zvezde često upravo one koje su najjednostavnije i najpristupačnije.

"Najveće zvezde su najjednostavnii ljudi"

- Pa, nije naročito teško ostati priznat. Jer ja nikada nisam doživljavala da su kod nas, na primer, glumci zvezde. Oduvek sam želela da budem to što jesam danas, i nikada nisam razmišljala: "Jednog dana, kada me neko bude prepoznao na ulici, ja ću biti nešto drugačije." Ali mislim da definitivno novac menja ljude. Mislim da je jako teško ostati prizeman u takvim situacijama. Ovako, ja mislim da su najveće zvezde najjednostavniji ljudi, i uvek su nekako pristupačni - ovim rečima Jelena je završila razgovor, još jednom ističući koliko joj je važno da, bez obzira na uspeh i popularnost, ostane svoja i ne izgubi ono što je oduvek smatrala najvažnijim.

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