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Pevač Enes Begović svoj porodični mir pronašao je u Sarajevu, gde se nalazi njegov dom, koji je ovoga puta dospeo u žižu interesovanja javnosti. Ekipa emisije „Paparaco lov“ zaputila se u Bosnu i Hercegovinu kako bi pronašla kuću poznatog pevača i zabeležila kako izgleda njegovo porodično okruženje.

Nakon dolaska u Sarajevo, ekipa je uspela da locira pevačevu kuću, ali i da porazgovara sa njegovim komšijama, koji o Enesu imaju samo reči hvale.

Na snimcima iz vazduha vidi se porodični objekat sa crvenim krovom i belom fasadom, okružen drugim kućama i zelenilom. U sklopu doma nalazi se i manje dvorište sa terasom, a kamere su zabeležile i prostor oko pevačeve nekretnine.

Foto: Printskrin

Komšije nisu krile da o Begoviću imaju lepo mišljenje, pa su ga opisale kao dobrog i prijatnog čoveka, kojeg često sreću u kraju.

- Viđam ga tu, u prodavnici. Šta ja znam, normalan komšija. Dobar je - rekla je jedna komšinica.

Drugi stanovnik ovog sarajevskog kraja osvrnuo se i na veliku porodičnu tragediju koja je zadesila pevača, kada je ostao bez sina Armina.

- Umro mu je sin. On je imao autoimunu bolest, sin. Lečio se, lečio, ali... Mislim da je to druga godina - rekao je komšija.

I ostali stanovnici imali su lepe reči za Enesa, ističući da je reč o čoveku koji je uvek bio prijatan prema ljudima iz svog okruženja.

- Jedan fin, baš dobar čovek - poručio je jedan od njih.

Komšije su se dotakle i Enesove porodice, posebno velikog gubitka koji je pevač doživeo, ali i činjenice da je nakon smrti sina postao deda.

Ali eto, Bog mu je dao, ima tu ćerku, unučad od sina... Trebalo je žena da mu se porodi, kada je on umro, porodila se posle njegove smrti. Ima tog unuka, od sina - ispričao je drugi komšija.

1/5 Vidi galeriju Kuća Enesa Begovića Foto: Printscrean

Bazen, teniski teren...

Nakon razgovora sa komšijama u Sarajevu, ekipa „Paparaco lova“ saznala je da pevač ima i kuću u Visokom, te se uputila i na tu lokaciju.

Tamo ih je dočekalo prostrano imanje na kojem se nalazi bela porodična kuća, bazen, ali i teniski teren sa šljakom. Sve to okruženo je zelenilom i otvorenim prostorom, a snimci iz vazduha otkrili su kako izgleda ovo pevačevo imanje.

Jedan od komšija u Sarajevu posebno je istakao da Enes poseduje veliko imanje, ali i da je, pored muzičkog talenta, poznat kao čovek sa kojim je lako postići dogovor.

- Ima vilu, teniske terene, bazene, zemlje... Dobar je pevač, ai i čovek, lako se sa njim dogovoriti - zaključio je komšija.