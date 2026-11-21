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Brojne poznate ličnosti danas obeležavaju jednu od najčešćih krsnih slava u Srbiji Aranđelovdan. Među njima su Lepa Brena i Boba Živojinović, Zdravko Čolić, Neda Ukraden, Radiša Trajković Đani, ali i još nekoliko poznatih imena koja ovaj veliki praznik tradicionalno provode u krugu porodice i prijatelja.

Dok pojedini biraju intimniju proslavu, u nekim estradnim domovima pripreme za slavsku trpezu podrazumevaju mnogo posla, tradicionalna jela i okupljanje velikog broja gostiju.

Brena ima posebnu pomoć u kuhinji

U domu Lepe Brene i Bobe Živojinovića Aranđelovdan se tradicionalno obeležava uz brojne goste, a pripreme za slavlje počinju mnogo ranije. Posebno je zanimljivo to što je njihov najmlađi sin Viktor preuzeo značajan deo kulinarskih obaveza.

On je prethodnih godina na društvenim mrežama pokazivao kako priprema slavske specijalitete, a posebno se istakao u pravljenju sarmi. Nije mu problem da satima provede u kuhinji, pa je tako jednom prilikom pokazao i kako zavija sarme, dok je uz njega bio i mali Aleksandar, sin Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović.

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Shutterstock, Printscreen, Nenad Kostić, Printscreen/Instagram

U njihovom domu na slavskom meniju gotovo neizostavno mesto imaju sarme, koje se pripremaju sa mešanim mesom, pirinčem, slaninom i suvim mesom. Brena i Boba poznati su i po tome što za slavu okupljaju veliki broj prijatelja i poznatih ličnosti.

Posebnu pažnju javnosti ranije je privukao i njihov human gest, kada su nakon proslave hranu podelili socijalno ugroženim građanima.

Čola slavi u krugu porodice, ćerka Una pokazala kako poštuju običaje

I Zdravko Čolić je među poznatima koji obeležavaju Aranđelovdan. Za razliku od velikih estradnih okupljanja, u njegovom domu ovaj praznik se tradicionalno proslavlja u porodičnoj atmosferi.

Njegova ćerka Una ranijih godina delila je fotografije iz porodičnog doma, na kojima su se mogli videti ikona Svetog Arhangela Mihaila, slavska sveća i žito.

1/7 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: Printscreen Instagram, ATA Images / Antonio Ahe, ATA images

Ona je pokazala i kako sa ocem odlazi u crkvu, noseći slavski kolač na osvećenje, čime su ispoštovali tradicionalne običaje. Čolići tako ne propuštaju priliku da ovaj dan obeleže onako kako nalaže porodična tradicija.

Neda Ukraden ima poseban običaj, najdraži gosti su joj unuci

Pevačica Neda Ukraden takođe tradicionalno proslavlja Aranđelovdan, a ranije je pokazivala da joj je ovaj praznik posebno važan zbog okupljanja najbližih.

U njenom domu se za slavskom trpezom okupljaju porodica i prijatelji, a pevačica ne krije koliko joj znače trenuci provedeni sa unucima.

Ona je jednom prilikom svoju radost zbog porodičnog okupljanja opisala rečima:

1/6 Vidi galeriju Neda Ukraden Foto: Instagram, Printscreen

- Dani za porodicu, tradiciju, zahvalnost, uz dobar ručak – Aranđelovdan. Srećna slava!

Upravo ove reči najbolje opisuju način na koji Neda doživljava ovaj praznik, kao priliku da se porodica okupi i zajedno uživa u tradiciji.

Đani i Slađa prave bogatu trpezu

Aranđelovdan se proslavlja i u porodici Radiše Trajkovića Đanija. Folk pevač i njegova supruga Slađa poznati su po tome što vole da okupe porodicu, a fotografije sa njihovih prethodnih proslava pokazale su da se za slavsku trpezu posebno potrude.

Na stolu se ranije našlo svega, od tradicionalnih specijaliteta, pita, salata i zimnice, do morskih plodova, škampa i sušija. Naravno, tu su bili i slavski kolač, žito i sveća.

1/5 Vidi galeriju Radiša Trajković Đani Foto: Print Screen

Njihovi sinovi takođe su pokazivali delove porodične proslave, pa je javnost imala priliku da vidi kako izgleda slavlje u domu poznatog folkera.

Suzana Mančić i Katarina Grujić čuvaju tradiciju

Aranđelovdan obeležava i voditeljka Suzana Mančić, koja je ranije na društvenim mrežama pokazivala kako odlazi u crkvu sa slavskim kolačem.

Među poznatim slavljenicima su i pevačice Katarina Grujić, Aleksandra Mladenović i Katarina Živković, koje su se prethodnih godina oglašavale povodom ovog praznika.

1/4 Vidi galeriju Estrada Foto: Ana Paunković, Privatna Arhiva, Mondo

Katarina Živković je jednom prilikom svima koji slave uputila i posebnu čestitku:

- Veru poštuj, slavu slavi, neka vide da si Srbin pravi. Srećna slava.

Tako će i ove godine brojni poznati imati priliku da na trenutak ostave poslovne obaveze po strani i posvete se porodici, prijateljima i običajima koji se u njihovim domovima prenose generacijama.