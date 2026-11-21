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Da je među nama, jedan od najvećih i najomiljenijih muzičara sa ovih prostora Halid Bešlićjuče bi proslavio 73. rođendan. Rođen je 20. novembra 1953. godine u zaseoku Vrapci, kod Knežine, u opštini Sokolac. Iza sebe je ostavio neizbrisiv muzički trag, ali i uspomenu na čoveka kojeg slava i novac nikada nisu promenili.

Iako je tokom višedecenijske karijere uspešno ulagao novac i stekao značajnu imovinu, među kojom su bili stanovi, imanje u blizini Sarajeva, benzinska pumpa, motel, ali i luksuzna vila na Pelješcu, Halid je u Bosni i Hercegovini živeo veoma skromno.

Do stana dolazio neobičnim liftom

Jedna od zanimljivosti iz njegovog privatnog života bila je i adresa na kojoj je živeo u Sarajevu. Naime, Bešlić je stanovao u zgradi smeštenoj na veoma strmom terenu, do koje se zbog specifične arhitekture i nagiba dolazilo posebnim spoljašnjim kosim liftom, koji je mnoge podsećao na žičaru.

1/4 Vidi galeriju Zgrada u kojoj je živeo Halid Bešlić u Sarajevu Foto: Paparaco lov/Printscreen

Upravo su neobičan prilaz i zgrada u kojoj je živeo godinama privlačili pažnju javnosti. Mnogi su očekivali da će pevač njegovog kalibra živeti u raskošnoj vili, daleko od očiju javnosti, ali Halidu takav način života nikada nije bio važan.

Nekretnine i poslovne objekte koje je posedovao koristio je za obezbeđivanje budućnosti svoje porodice, dok je sam najviše voleo jednostavne stvari – jutarnju kafu, razgovore sa prijateljima i mir svakodnevnog života.

Komšije ga obožavale, za njega slava nije postojala

Koliko je bio voljen u kraju u kojem je živeo, najbolje svedoče reči njegovih komšija. Oni su u više navrata isticali da je Halid bio neposredan, ljubazan i uvek spreman da pomogne ljudima oko sebe.

Jedan od njegovih sarajevskih komšija svojevremeno je za medije ispričao:

- Dobar da bolji ne može biti, kad razgovarate s njim nikad ne biste ni pomislili da je on tolika zvezda.

1/4 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić, Printscreen/Paparacco Lov, Paparaco lov/Printscreen

Upravo takav odnos prema ljudima bio je jedna od osobina po kojima je Halid Bešlić bio prepoznatljiv. Iako je iza sebe imao ogromnu karijeru, brojne hitove i veliko bogatstvo, nikada nije dozvolio da ga popularnost udalji od običnog sveta.

Zbog toga se danas, kada se govori o njegovom životu i nasleđu, ne pamte samo pesme koje je ostavio iza sebe već i njegova ljudskost, skromnost i toplina.