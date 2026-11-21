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Igor Kojić uživa u ljubavi sa svojom suprugom Nikolinom, a da mu je njeno zadovoljstvo na prvom mestu, pokazao je i tokom zajedničkog izlaska u restoran. Sin Dragana Kojića Kebe odlučio je da svoju trudnu izabranicu izvede na ručak, gde su njih dvoje u opuštenoj atmosferi uživali u specijalitetima i zajedničkom vremenu.

Potaman

Kako je zabeležio naš paparaco, Igor je tokom boravka u restoranu posebno vodio računa o tome šta će njegova supruga jesti, pa je za nju tražio najbolji biftek i svežu salatu. Nije želeo da prepusti ništa slučaju, već se potrudio da njegova draga dobije upravo ono što joj prija.

Dok su uživali u gastronomskoj ponudi, supružnici su delovali raspoloženo i opušteno, a pažnja koju je Igor posvećivao svojoj izabranici nije promakla ni našem fotografu.

1/5 Vidi galeriju Mladenci zaljubljeni Foto: Printscreen Instagram/snezanafi, Screenshot, Marko Kranjc, Shutterstock, Kurir Televizija, Marko Kranjc

Čini se da Kojić maksimalno uživa u novom životnom poglavlju, a dolazak prinove dodatno je uneo radost u njihov odnos. Ako je suditi po ovim paparaco fotografijama, Igor se trudi da svojoj trudnoj supruzi ugodi u svakom trenutku i pokaže joj koliko mu je važna.

Dragan Kojić sa ponosom govori o snajki:

-Moj sin Igor i moja draga i prelepa snajka Nikolina odlučili su da krunišu svoju iskrenu ljubav gradskim venčanjem. To su odlučili da to bude samo u društvu kumova, tako da su to obavili na najlepši mogući način.Bogu hvala, pa ja sam odavno spreman za to. Vežbao sam ja to, vežbaj, vežbaj... Tako da, neću ja tu imati problem. Siguran sam da ću biti zgodan, mlad dedica, okretan-objasnio je pevač.

Srećna porodica

Igor i Nikolina očekuju svoje prvo dete, a njihova romansa traje već neko vreme. Lepu brinetu Igor je prvi put javnosti predstavio, kada se sa njom pojavio na koncertu svog oca, Dragana Kojića Kebe.