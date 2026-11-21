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Karatista Miloš Vuković Riki, pobednik prve sezone rijalitija "Parovi", danas živi u Dubaiju, gde je sa suprugom Teom izgradio uspešan porodični biznis. Nekadašnji rijaliti učesnik nedavno je za Kurir otkrio kako je izgledao njegov put od ugostiteljstva u Srbiji do poslovnih poduhvata u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali i kako je upoznao svoju suprugu, sa kojom već godinama deli i privatni i poslovni život.

Biznis je oduvek bio njegova ljubav

1/6 Vidi galeriju Karatista Miloš Vuković Riki, pobednik prve sezone rijalitija "Parovi", postao je uspešan biznismen koji sada živi u Dubaiju sa svojom porodicom. Foto: Printscreen Instagram

- Ja sam oduvek imao taj biznis majndset. U Srbiji sam bio suvlasnik dve, tri kafane. Oduvek sam želeo da radim, da zaradim svoj novac pošteno. Potom sam došao ovde u Dubai i krenuli smo novi početak.

Riki je istakao da je supruga Tea od samog početka bila deo njihove poslovne priče, a zajedno su pokrenuli nekoliko uspešnih poslova.

- Tea i ja smo sve zajedno pokrenuli. Ja sam došao 2015, ona je nakon par meseci došla na ideju da pokrenemo to. U pitanju je fitnes, imamo oko 70 trenera koji dolaze iz Srbije, Bosne i Hrvatske. Tu smo broj 1 u Abu Dabiju, uskoro se širimo za Saudijsku Arabiju. Jedan od drugih biznisa koji imamo je da uvozimo svu našu srpsku hranu, vina i rakije. Jedini smo u tome, zaista nas ima svugde.

Suprugu Teu upoznao je ispred svog kafića

Njihova ljubavna priča počela je još 2010. godine, sasvim spontano, kada je Tea radila u teretani nedaleko od njegovog lokala.

- Znamo se od 2010. Već smo 14 godina zajedno. Upoznali smo se tako što je radila u teretani blizu mog kafića. Ona je bila najmlađa tu koju su slali da kupuje svašta nešto i često je prolazila pored mog lokala, i onda sam joj rekao jednom prilikom "komšinice, svrati na žurku". Tako je sve počelo.

Astrolog mu rekao da ode u Dubai, a on već sutradan kupio kartu

Odluka da napusti Srbiju i započne novi život u Dubaiju, kako je otkrio, doneta je nakon neobičnog saveta astrologa.

- Interesantno pitanje. Razmišljao sam da odem preko, a istinita priča je da sam otišao kod astrologa da mi uradi natalnu. Pitao sam ga da li da idem za Ameriku, Kinu ili Dubai. On mi je rekao da definitvno treba u Dubai da odem. I ja sam sutradan kupio kartu. To je prava istina. Doduše, rečeno mi je da odem na put kroz godinu dana, a ja sam otišao odmah.

U rijalitiju "Parovi" osvojio 250.000 evra

Miloš Vuković Riki bio je prvi pobednik rijalitija „Parovi“, a sa Zoricom je osvojio nagradu od čak 250.000 evra, koju su potom podelili. Kako je ispričao, novac je iskoristio za pokretanje nekoliko poslovnih poduhvata.

1/6 Vidi galeriju Karatista Miloš Vuković Riki, pobednik prve sezone rijalitija "Parovi", postao je uspešan biznismen koji sada živi u Dubaiju sa svojom porodicom. Foto: Printscreen Instagram

- 250.000 evra.. Gospođica Zorica i ja smo pobedili u "Parovima", pa smo podelili novac. Ona je nakon toga nastavila sa rijaliti karijerom. Ja sam uložio taj novac u par biznisa, neki su bili profitabilni, neki ne. Koliko sam čuo i Zorica se posvetila biznisu, sretnemo se jednom u dve, tri godine, čuo sam da joj ide dobro.

Ne kaje se zbog učešća u rijalitiju, sa Zoricom je ostao prijatelj

Priznao je da mu je učešće u rijalitiju bilo značajno iskustvo, ali i da mu je drago što pojedini snimci iz tog perioda više nisu dostupni na Jutjubu.

1/8 Vidi galeriju Zorica Dukić Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram, Pritnscreen

- Bilo je to jedno lepo iskustvo i dobra škola. Drago mi je što više nekih snimaka nema na Jutjubu. Ja sam u rijalitiju bio jedino sa Zoricom u vezi.

Govoreći o njihovom raskidu, Riki je objasnio da rijaliti nije bio razlog za kraj ljubavi i da su danas u dobrim odnosima.

Ljudi se sastave i rastave i idu dalje. Neko iskustvo vas poveže, a neko razdvoji. Nismo raskinuli zbog rijalitija. Mi smo sada super prijatelji.

Radi 15 sati dnevno, a slobodno vreme posvećuje porodici

Iako živi u gradu poznatom po luksuzu i raskošnom noćnom životu, Riki kaže da njegov svakodnevni život izgleda mnogo drugačije. Istakao je da nema mnogo dodirnih tačaka sa estradom, iako naši pevači često nastupaju u Dubaiju.

- Ja sam ovde samo dobar gost. To sve organizuje moj dobar prijatelj Đorđe, nemam nekih dodirnih tačaka sa estradom. Moj životni dan se sastoji od 15 sati u kancelariju i posle idem kući da budem sa porodicom.

Na pitanje da li bi se ponovo oprobao u rijalitiju, posebno imajući u vidu da danas živi kao uspešan biznismen, Riki je kroz šalu odgovorio da mu možda publika ne bi poverovala da je milioner.

- Verovatno onda niko ne bi verovao da sam milioner(smeh). Možda bih ušao u Dubai bling. Nemam tih želja zaista, ne vidim sebe tu. Nemam ništa protiv. Nadam se da nikad neću morati. Volim nekad da bacim pogled.

Od učesnika rijaliti programa posebno mu je zanimljiv Janjuš, sa kojim se i lično upoznao.

- Upoznao sam Janjuša, mislim da je sjajan momak. Jako zanimnljiv, harizmatičan.

Bio na Cecinom nastupu, a potrošenih 100.000 evra nije mit

Riki se osvrnuo i na nedavni nastup Cece Ražnatović u Dubaiju, nakon kog se pisalo da je jedan muškarac potrošio čak 100.000 evra. Potvrdio je da su ti navodi tačni, a otkrio je i da poznaje muškarca o kom je reč.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je ostala uzdržana Foto: Damir Dervišagić, Antonio Ahel/ATAImages, Printsceen/Tiktok

- Bio sam tu ispred, što bi se reklo dobar gost, ali nisam je upoznao. Volim da je slušam. Jedan čovek je potrošio 100.000 evra na njenom nastupu. Istina je to što se pisalo. Sticajem okolnosti znam dečka.

Ipak, kada je reč o njegovom trošenju novca, kaže da ne voli preterivanje i bahaćenje. Najviše uživa u putovanjima, koja su za njega najbolji način da se opusti nakon napornog rada.

Meni je izduvni ventil da otputujem. Volim da izađem sa svojim prijateljima, ali nije to neko bahaćenje.

28:13 STARS 635 07.11.2026. Izvor: Kurir TV