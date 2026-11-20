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Na narednom snimku učesnici su mogli da vide i čuju kako se Terza pravda Gloriji o tome kako je odbio Lauru Prgomet. On je istakao da ju je oterao od sebe jer oseća nešto prema Gloriji.

- Pijani Terza lupeta gluposti, nije mi to rekao tim rečima, gleda me i smeška se i sad me gleda i smeška se. Dodvorava se Gloriji, laže, sve vreme me gleda i šalje poljupce, može se prati do prekosutra, to je sve snimljeno i vidi se - rekla je Laura.

- Ako bi se zainatila je l' bi pao Terza - pitala je Ivana.

- Mislim da bi, može slobodno da se pere - rekla je Laura.

- A Marko - pitala je Ivana.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

- Mislim da on i dalje voli Sanju - istakla je Prgomet.

- Ja najviše volim ove moje pijane klipove. Smeta joj, ja sam Gloriji objasnio neke stvari, pričali smo i neke stvari koje sam radio neću da radim. Dao sam Jakšićki bademantil, ona je rekla da uzmem, ja sam uzeo, smatram da je to dobro za mene - rekao je Terza.

- Ne znam, nisu mi interesantni. Na početku rijalitija Terza je bio zainteresovan za Lauru, ne znam zašto se sad ogradio od nje, da je ona tad pristala bilo bi nešto, ali ona se odlučila za Ivana - rekla je Sanja.

- Glorija je oduvala jednim pitanjem Lauru. Laura bi bila zaljubljena u svakog ko je zaljubljen u nju - rekao je Ivan.

- Pa ti si bio zaljubljen, pa nisam htela - rekla je Laura.

- Mene rade malo pametnije - rekao je Marinković.

- On je mene pitao korene, tablicu množenja, azbuku, nisam ni toliko glupa kao što ti se čini, ni nenačitana toliko - rekla je Laura.

1/8 Vidi galeriju Glorija i Terza Foto: Kurir, Petar Aleksić

- Je l' si ti rekao da ovde nećeš biti sa mnom, ali napolju jedva čekaš - rekao je Ivan.

- Lauri je lakše da kaže da je zaljubljena sa Đukićem, nego da je nimfomanka, da je hteo Terza sa njim bi završila - rekla je Miljana.

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