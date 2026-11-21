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Zvezda "Granda" Miloš Brkić danas je usnimljen u Urgentnom centru, gde je svojim pojavljivanjem privukao pažnju prisutnih.

Kako je za Kurir ispričao izvor koji se u tom trenutku zatekao na licu mesta, pevač je primećen kako otežano hoda i šepa, što nije promaklo ljudima koji su se našli u ovoj zdravstvenoj ustanovi, a razlog njegovog dolaska za sada nije poznat.

1/5 Vidi galeriju Zvezda „Granda“ Miloš Brkić danas je usnimljen u Urgentnom centru, gde je privukao pažnju prisutnih Foto: Kurir

Nakon razvoda uplovio u vezu

Podsetimo, Miloš Brkić razveo se nakon pet godina braka sa koleginicom Jelenom Gajić, koja je svojevremeno učestvovala u popularnom muzičkom šouu.

Foto: Printscreen

- Razveo sam se još pre godinu dana. Što se tiče supruge i mene, u ok smo odnosima. Razišli smo se prijateljski. Trenutno sam na moru sa decom, uživamo, razvod je daleko iza mene - potvrdio je pevač, koji je u međuvremenu našao i novu devojku.

- Vidim sad razna nagađanja. Devojku sam upoznao posle razvoda i tad i započeo vezu - rekao je Brkić i dodao da nema potrebe da se od njegovog razvoda pravi pompa, budući da je sa bivšom suprugom u normalnim odnosima i da su oboje posvećeni sinovima.