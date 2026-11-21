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Tokom leta iz Beograda za Mostar, koji je u petak obavljao avion kompanije "Er Srbija", dogodio se nesvakidašnji incident kada je letelicu pogodio grom. U avionu se u tom trenutku nalazila i poznata pevačica Aleksandra Mladenović, koja se zajedno sa ostalim putnicima našla u ovoj neprijatnoj situaciji.

Po bezbednom sletanju na mostarski aerodrom Aleksandra Mladenović se oglasila stigavši u hotel i podelila svoje iskustvo na društvenim mrežama:

- Hvala Gospodu da smo sleteli živi i zdravi... Još uvek sam prestravljena! - napisala je ona na Instagramu.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printskrin/Instagram, Kurir Televizija, Kurir TV

Oglasili se iz Er Srbije

Podsetimo, reč je letu JU634 iz Beograda za Mostar koji je u petak je pogodila munja. Avion je sletio na mostarski aerodrom i

upućen je na tehnički pregled, a povratni let za Beograd je otkazan.

Udar munje posada je prijavila nakon sletanja na Međunarodni aerodrom Mostar, potvrdio je za Hercegovina.info direktor aerodroma

Marko Đuzel.

Foto: Shutterstock

Prema prvim informacijama, postojala je sumnja da je oštećen repni deo aviona, ali Er Srbija to nije potvrdila.

Iz kompanije su naveli da je avion pogođen munjom zbog nepovoljnih vremenskih uslova u regiji i da je na tehnički pregled upućen iz

sigurnosnih razloga.

- Reč je o pojavi koja nije neuobičajena u komercijalnom avio saobraćaju i za koju su savremeni putnički avioni projektovani i

certificirani - saopštili su iz Er Srbije.

Povratni let JU635 iz Mostara za Beograd, planiran u 15.15 sati, otkazan je. Kompanija je navela da je putnicima osiguran alternativni

prevoz i izvinila se zbog neugodnosti.

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