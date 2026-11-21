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Jovana Jocić, bivša devojka Saše Kovačevića, koji je nedavno dobio sina, proslavila je svoj 33. rođendan i tom prilikom se oglasila. Kako je već navela, Sašin naslednik se rodio na isti datum kad i ona, a ubrzo joj je stigla i javna poruka od pevača.

Naime, Jovana je na svom nalogu na Instagramu podelila niz fotografija sa velikim buketom cveća povodom svog rođendana, uz kratku poruku da je srećnija nego ikad, dok se u komentarima ispod objave našao Sašin komentar koji je mnogima privukao pažnju. Kratko i jasno, Kovačević je ostavio emotikone torte, srca i zagrljaja, a Jovana mu je uzvratila na sličan srdačan način.

Jovana Jocić Saša Kovačević Foto: Printscreen Instagram

Bivši partneri u sjajnim odnosima

Deluje da su bivši partneri ostali u savršenim odnosima i da se podržavaju u važnim i lepim trenucima. Nakon što je Saša postao otac, među prvima se oglasila upravo Jovana.

Ona je uputila iskrene čestitke Saši i Zorani, ali je tada otkrila i podudarnost koju ima sa njihovim sinom.

Foto: Printscreen Instagram

- Čestitam! Da ste živi i zdravi zajedno! A momak i ja delimo divan dan, grlim vas - napisala je Jovana ispod Sašine objave.

Ovako je govorio o odnosu sa Jovanom

Podsetimo, nakon što su Saša i Jovana raskinuli 2017. godine, pevač je otvoreno govorio o njihovom odnosu, te otkrio da su zadržali uzajamno poštovanje.

- Sa Jovanom sam ostao u fenomenalnom odnosu. Čujemo se, ali se ne viđamo često... Jovana radi i dosta vremena provodi van Srbije. Nema razloga da budemo u lošim odnosima. Mi smo toliko vremena proveli zajedno i svašta proživeli... To je, naravno, tako kada se ljudi raziđu na neki normalan način, a sa moje strane je sve bilo normalno. Naš raskid nije bio buran, završili smo bez ružnih reči i uvreda - govorio je ranije Saša Kovačević.

Ovako su oni nekad izgledali zajedno:

1/5 Vidi galeriju Jovana Jocić Foto: Printscreen/Instagram, printscreen YT

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