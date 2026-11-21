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Stanija Dobrojević uživa na luskuznom odmoru na Bahamima, odakle se oglašava i pokazuje kako provodi vreme. Nakon učešća u "Eliti 9", starleta živi punim plućima, a sada je dala uvid u to kako izgledaju njeni dani na egzotičnoj destinaciji.

Ona je prvo podelila čaroban prizor izlaska sunca u ranim jutarnjim časovima, tačnije u 05:54, uz oznaku da se nalazi upravo na Bahamima.

Potom su usledili su vreli storiji sa plaže koji su privukli ogromnu pažnju, a reč je o kadrovima na kojima Stanija uživa u minijaturnom bikiniju na ležaljci, dok je u prvom planu bilo njeno izvajano telo i preplanuli ten.

Kapljice vode na njenoj koži i kristalno čisto more u pozadini upotpunili su ovaj prizor iz pravog tropskog raja.

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen Instagram

Da se potpuno posvetila odmorum, govori u prilog i pesma koju je postavila uz objavu.

- Osoba koju pokušavate da dobijete kulira na plaži - ovim rečima Stanija je jasno stavila do znanja da ne želi da je bilo ko uznemirava.

Starleta je potom otkrila i zbog čega u poslednje vreme nije toliko aktivna na društvenim mrežama u odnosu na to koliko je publika navikla.

- U poslednje vreme nisam opsednuta kreiranjem sadržaja, već sam opsednuta ovim ostrvom i time da zaista proživim svaki trenutak - poručila je Stanija na svom storiju, na engleskom jeziku.

Starleta očigledno ume da uživa u plodovima svog rijaliti angažmana, pa novac koji zaradi rado ulaže u luksuz i uživanje, daleko od gradske gužve i svakodnevne vreve.

Honorar joj isplaćen u potpunosti

Produkcija je pobednici "Elite 9" u potpunosti isplatila ugovoreni honorar, što je i sama Stanija Dobrojević nedavno potvrdila, a njen bivši partner Asmin Durdžić svojevremeno je otrkio koliko je tačno novca uzela.

Tom prilikom, Stanija je istakla da je prilično zadovoljna kako ju je produkcija tretirala, te da je dobila najlepši honorar u istoriji rijaliti formata.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

Ona se tom prilikom obratila pratiocima i javnosti sledećim rečima:

- Imala sam cilj da udjem i pobedim! I uspela sam iako to niko nije mogao da mi garantuje. I da pošto me svi pitate, isplaćena sam lepo ispoštovana i dobila sam najlepši honorar u istoriji rijalitija. Posle odmora vraćam se poslu, emisijama, otvaranju Elite 10, kampanjama i još mnogim novim stvarima... Vidim da nekima već mnogo nedostajem. Falim jel da? A moja podrška? Oni su najsrećniji da me gledaju baš ovde gde jesam sa svojom porodicom u svom miru uz more sunce i najlepši island slow life. Sve je baš kako treba da bude - napisala je Stanija.

Osim pobedničke nagrade od vrtoglavih 100.000 evra, kružile su spekulacije da joj je ugovorena cifra za honorar bila ogromna.

Potom je i Asmin Durdžić tada izneo tvrdnje da je Stanijin honorar iznosio čak 400.000 evra, optužujući nju i drugoplasiranu Aneli Ahmić tokom njihovih sukoba:

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

- Ja sam pokazao da su Aneli i Stanija iste. Obe su ušle na moj račun! I onda pričaju kako treba da pobede. Aneli priča kako treba da pobedi, a zarađivala je tri godine na osnovu mene, dok je Stanija uzela neverovatnih 400.000 evra i kao ona treba da pobedi - rekao je Asmin, prenosi Blic.

Nudili joj 10.000 evra za intimne odnose

Podsetimo, Stanija Dobrojević od samog početka pojavljivanja u javnosti privlači veliku pažnju svojim provokativnim izdanjima, ali priznaje da joj je popularnost donela i brojne neprijatne situacije.

Starleta se svojevremeno otvoreno osvrnula na nepristojne poruke i ponude koje je dobijala, otkrivši da su pojedinci bili spremni da izdvoje velike svote novca kako bi proveli vreme sa njom.

Kako je ispričala, na društvenim mrežama suočavala se sa najrazličitijim zahtevima, a pojedine ponude posebno su je šokirale.

- Nudili su mi 10.000 evra za intimne odnose. Jedni su mi pisali da bi prodali kravu da provedem noć sa njima. I dalje dobijam ponude na Instagramu, kao i fotografije muških polnih organa. Ja ne ulazim u komunikaciju sa takvim ljudima. Nikad u životu ne bih bila sa nekim za novac. Zaradila sam sve sama i niko ne može da me kupi - ispričala je Stanija.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

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