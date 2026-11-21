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Menadžemnt Dina Merlina oglasio se nakon odluke koju je doneo gradonačelnik Splita Tomislav Šuta o otkazivanju nastupa bosanskohercegovačkog muzičara, nakon što je peticiju potpisalo više od 20.000 građana.

Iz Merlinovog tima su poručili da su iznenađeni ovakvim postupkom i naglasili da reaguju zbog "netačnih informacija i selektivnih interpretacija koje su se pojavile u javnosti nakon najave koncerta".

U saopštenju su detaljno razjašnjene finansijske stavke i struktura ponude za novogodišnji program na splitskoj Rivi:

- Želimo jasno da istaknemo da je ponuđena i prihvaćena cena bila 140.000 evra bruto za angažman umetnika i celokupnog tima uključenog u pripremu koncertnog spektakla, kao i za sveobuhvatnu digitalnu promotivnu kampanju, upravo zato jer je Grad Split tražio da se koncert održi po istom principu kao što je i prošle godine održan spektakl na Stradunu u Dubrovniku. Navedeno je vrlo jasno komunicirano od početka u svim našim pregovorima

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

Iznenađeni istupom gradonačelnika

Naveli su i da je planirano pokrivanje većeg dela iznosa kroz komercijalna partnerstva:

- U projektu su bili uključeni komercijalni sponzori koji bi podmirili deo naknade u iznosu od 80.000 evra, a koji su, kao i mi, iznenađeni današnjim istupom gradonačelnika Splita budući da su svi ugovori već bili u fazi finalizacije.

Prema njihovoj računici, gradu bi nakon sponzorskih sredstava preostalo plaćanje 60.000 evra. Osvrnuli su se i na navode o produkcijskim troškovima od 160.000 evra:

- Naglašavamo posebno kako cena produkcije u iznosu od 160.000 evra, koja se takođe pojavila u javnom prostoru, jeste ukupan iznos prikupljenih svih tehničkih zahteva izvođača za koncerte 30. i 31.12. na Rivi, a taj se iznos ni u jednom delu ne plaća Dini Merlinu nego odabranoj firmi za produkciju, što je u nadležnosti organizatora.

- Skrećemo pažnju da bez obzira na današnje izlaganje gradonačelnika Šute, tehničke potrebe, kao i cene produkcije ostalih izvođača, ostaju nepromenjene.

Iz tima su istakli da, iako formalni ugovor još nije bio potpisan, prema njihovom mišljenju, detalje nije trebalo iznositi na način na koji je to učinjeno:

1/5 Vidi galeriju Stiglo objašnjenje oko koncerta Foto: Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, BoBa Nikolić, Željko Vidinović

- Takođe, iako ugovor nije bio finaliziran niti potpisan, sam je gradonačelnik javno objavio termin koncerta i detalje pregovora. No, nastavili smo pregovore u dobroj veri jer je i nama bila želja da Grad Split tu noć bude centar celog regiona, kao što je bio i prošlog leta na Merlinovom velikom stadionskom koncertu na Parku mladeži u Splitu ili Dubrovniku prethodnih godina za Silvestrovo.

Posebno su problematizovali obrazloženje gradskih vlasti o zdravstvenom sektoru i činjenicu da je otkazan isključivo Merlinov nastup:

- Imajući u vidu izjavu gradonačelnika sa pres konferencije održane dana 20. novembra da Grad Split ni u jednom trenutku nije zadužen za Klinički bolnički centar, odnosno za zdravstvo, ostaje nejasno zbog čega je odluka donesena isključivo zbog jednog izvođača, dok se ostatak najavljenog programa nastavlja prema planu uz troškove koji uveliko premašuju čak i ukupnu naknadu za celokupni nastup Dine Merlina.

"Naša publika dobro zna da..."

Na kraju, menadžment je uputio poruku publici koja je planirala dolazak u Split:

- Žao nam je što je propuštena jedna prilika za zajednički susret i nezaboravnu koncertno veče. Naša publika dobro zna da joj uvek želimo pružiti samo najbolje, bez kompromisa u kvalitetu i doživljaju.

Pravne mere

Zbog jednostranog raskida saradnje najavljene su i pravne mere:

- Budući da je ovom velikom regionalnom umetniku usled jednostranih akcija organizatora nanesena značajna reputacijska šteta, dalju komunikaciju s Gradom Splitom i gradskim firmama koje organiziraju događaj, preuzeće međunarodni pravni tim eksperata koji će detaljno proučiti sve okolnosti ovog slučaja i mogućnosti preuzimanja odgovarajućih pravnih koraka.

1/6 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Željko Vidinović

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