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Ljubitelji popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" će u novom izdanju imati priliku da prate drugu emisiju drugog kruga u kojoj snage meri 16 kandidata podeljenih u osam pevačkih duela.

Zbog vrlo jake konkurencije, svaki glas stručnog žirija biće od presudnog značaja za dalji plasman takmičara. Voditelj Voja Nedeljković detaljno je pojasnio sistem ocenjivanja i novine koje važe u ovoj etapi takmičenja:

- Sad, u drugom krugu, nema direktnog ispadanja. Imamo direktan prolazak i baraž. U baraž ulaze svi oni koji imaju od nula do četiri glasa, a svi koji osvoje pet glasova direktno prolaze - objasnio je Nedeljković.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Posebnu neizvesnost nosi mogućnost izjednačenog rezultata unutar duela. Ukoliko se dogodi da oba kandidata osvoje maksimalnih pet glasova (5:5), konačnu reč imaće direktor "Grand produkcije" Goran Šljivić zajedno sa svojim produkcijskim timom.

Voja se tim povodom našalio na račun ovlašćenja produkcije i mogućih ishoda:

- Ako bude nerešeno u duelu 5:5, tu je vrhovni komandant Goran Šljivić i njegov tim produkcioni, koji odlučuje da li će oboje ići u baraž, oboje direktno, ili će jedan direktno, a drugi u baraž, ili obrnuto. Treći oročena sredstva (smeh), ma ima svega - istakao je voditelj.

1/6 Vidi galeriju Zvezde Granda Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir Televizija

Nova sezona donela promene

Podsetimo, nova sezona "Zvezde Granda" donela je značajne izmene u pravilu glasanja i izboru mentora, a čelnici i voditelji produkcije javno su pojasnili sve detalje novog sistema.

Voditelj Voja Nedeljković i direktor "Grand" produkcije Goran Šljivić detaljno su objasnili kako funkcionišu nova pravila i šta očekuje takmičare na sceni.

Foto: Marko Karović

- Što se tiče same emisije, i dalje ćemo imati mentorski rad. Članovi žirija biraće kandidate ili će kandidati u određenim situacijama birati sa kim rade. Sa pet, šest, sedam i osam glasova direktno se plasira u naredni krug. Oni koji budu imali nula glasova i panik tastere, moraće da napuste takmičenje. Oni koji budu imali jedan, dva, tri i četiri glasa biće u baražu – objasnio je Voja.

- Pet, šest, sedam i osam glasova je plasman u drugi krug, a taj osmi glas je glas produkcije koji možemo dati, a i ne moramo. Kada neko ima pet i šest glasova, mentore kandidatima određuje Produkcija. Kada neko ima sedam ili osam glasova, ima pravo da bira mentora, ali žiri može da glasa, može da ne glasa, ali i da da panik taster – objasnio je Šljivić.

Kurir.rs / Grand

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