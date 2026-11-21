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Borba sa opakom bolešću obeležila je jedan period života dizajnerke Marijane Mateus koja je rešila da otvoreno pogovori o svom teškom iskustvu. Sve se dogodilo neposredno pred razvod sa Lotarom Mateusom, a Marijana se svojevremeno otvorila dušu i prisetila se perioda kada joj je dijagnostikovan tumor.

"Tad sam prvi put shvatila koliko sam imala stresan život"

- Posle svih tih putovanja, prijema, intenzivnog vrtoglavog života koji smo vodili, počelo je da puca po šavovima. Nešto malo pre razvoda, između jajnika i debelog creva dijagnostikovan mi je ogroman tumor, za koji se do operacije nije znalo da li je maligni. Tada sam prvi put shvatila koliko sam stresan život imala sa Lotarom Mateusom - navela je ona.

1/8 Vidi galeriju Marijana Mateus Foto: ATA images, Instagram, Damir Dervišagić

Detalji borbe

- Bolest me je naterala na preispitivanje i nametala mi pitanje da li ga i dalje volim. Ako ne, zbog čega ta mesečna apanaža i finansijska sigurnost koju mi je pružao treba da bude jedina važna stvar u mom životu. Šest nedelja sam živela sa saznanjem da me čeka teška operacija. Nikada u životu nisam bila toliko slaba, ali sam sve stoički izdržala. Imala sam divnog doktora, sjajnu negu i mnogo sreće da je sve dobro prošlo. Kada su videli u kakvoj je fazi tumor, rekli su mi sa stoprocentnom sigurnošću da neće biti nikakvih zračenja i da će se sve povući samo od sebe - dodala je Marijana jednom prilikom.

Zahvaljujući stručnosti lekara bolest je na vreme izlečena, a Marijana se sa bivšim suprugom rastala u prijateljskim odnosima.

Obučena u 63.500 evra

Podsetimo, Marijana važi za jednu od najstilizovanijih dama sa domaće javne scene, a jednom prilikom je u Londonu privukla pažnju prolaznika luksuznom modnom kombinacijom.

Mateusova je tada usnimljena na ulicama Londona, gde je u elegantnoj haljini krem boje, ukrašenoj raskošnim bordo motivima, izgledala otmeno i sofisticirano. Kombinaciju je upotpunila velikim naočarima za sunce, luksuznom torbom i pažljivo uklopljenim nakitom, dok je njeno samouvereno držanje dodatno doprinosilo celokupnom utisku.

1/3 Vidi galeriju Marijana Mateus Foto: Screenshot

Nasmejana i raspoložena, Marijana je bez ustručavanja razgovarala sa devojkom koja ju je zaustavila na ulici i pokazala interesovanje za njen autfit. Na pitanje šta nosi, kreatorka je sa osmehom otkrila da je svaki komad iz njene kombinacije delo čuvenih modnih kuća.

- Haljina je "etro", cipele su "šanel", a torba je "luj viton". Nakit je "kartije" i "mesika" - nabrojala je Marijana.

"Etro" haljina koju je tada ponela Marijana, u tom trenutku se mogla kupiti za 1.200 evra, vintidž tašnic "luj viton" za samo 850 evra, "šanel" papuče za 1.300 evra, zlatni "kartije panter" sat za 24.400 evra, dok su "mesika" narukvice 9.200 i 17.300 evra. Dakle, kad se sve sabere, Mateusova je za šetnju Londonom na sebi ponela 63.500 evra.

1/6 Vidi galeriju Marijana Mateus Foto: Screenshot

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