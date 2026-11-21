Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz našao se u centru pažnje javnosti i ponovo zagolicao mnogima maštu zbog svog ljubavnog života. Iako se u poslednje vreme dosta spekulisalo o tome da između njega i Anđele Đuričić postoji dogovor, te da nisu stvarno raskinuli, Gastoz je sad uhvaćen u društvu misteriozne devojke.

Novinarska ekipa usnimila ga je nasmejanaog kako uživa u jednom klubu u srpskoj prestonici, dok je sedeo tik uz lepu brinetu. Sudeći po usnimnljenim kadrovima, reklo bi se da su se dobro provodili, a osmesi na njihovim licima rekli su više od 1000 reči.

Pažnju prisutnih privuklo je i ponašanje Gastoza, koji je tokom druženja delovao veoma opušteno. Sedeo je zavaljen u fotelji, sa rukom prebačenom preko naslona, tik iza devojke koja mu je pravila društvo. Njihovi osmesi i prisnost nisu prošli nezapaženo, pa su odmah pokrenuli nagađanja o prirodi njihovog odnosa. Da li je u pitanju samo prijateljsko druženje ili se između njih rađa nešto više, ostaje da se sazna.

"Gastoz i Anđela su se dogovorili"

Podsetimo, Žana Omnia govorila je o svim aktuelnim dešavanjima u "Eliti 10", a tom prilikom dotakla se odnosa Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić, iznevši zanimljivo viđenje njihove priče. Kako tvrdi, njihov odnos iza kamera nije okončan onako kako se predstavlja u javnosti, već veruje da između njih postoji određeni dogovor o kojem javnost ne zna sve detalje.

- Pa, negde da, da. Nisam ni jednog momenta ni pomislila da su oni zaista, uh, doista, kao, pa partneri raskinuli u spoljašnjem svetu, već da su napravili neki dogovor. I negde očekujem Gastoza kao učesnika. Definitivno mislim da jeste. Ja sam komentarisala u jednom navratu da Anđela je imala prava da se ogradi, da jednostavno želi da uđe kao slobodna devojka, s obzirom da je 10 meseci dugačak vremenski period, ali smatram da je vid dogovora u spoljnom svetu i da ćemo do kraja rijalitija gledati Gastoza kao učesnika.

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

BONUS video: