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Goga Gačić prvi put je otvoreno govorila o svom bivšem suprugu Marku Gačiću koji je nedavno dobio sina sa ženom koja mu je bila ljubavnica dok je bio u bračnoj zajednici sa Gogom.

Pevačicu su novinarske ekipe srele na aerodromu u Beogradu kada se vratila sa puta, te je tom prilikom otkrila kako su njena i Markova deca reagovala kada su upoznala bebu.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Neka je sa srećom, kao što sam već rekla, svakom detetu na ovom svetu želim sve najbolje, tako i u ovom slučaju. Naravno, to više nije deo mog života svakako. Deca su videla bebu, naravno, ja im ništa ne branim. Reagovali su super, deca su blago, divna, nevina bića i uvek su presrećni zbog takvih stvari - ispričala je ona, prenosi MONDO.

"Negirao je prevaru, želeo je da se pomirimo"

Kada je saznala da on ima ljubavnicu, Goga je priznala da je Marko želeo da se pomiri sa njom i otkrila da je isprva negirao prevaru.

- Nisam tip da proveravam, nisam sumnjala, nismo imali krize i nerešive probleme. Nisam imala pojma, istina je da sam sasvim slučajno videla njegov telefon. Nije bilo tako kako je predstavljeno da sam ja videla poruke, da smo seli pričali, da je on meni priznao - objasnila je Goga nedavno i rekla da je Marko nije želeo razvod.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

- Bilo je teško, meni je bilo teško… On je negirao... Nije pokušavao odmah da ode, želeo je da se pomirimo. Deset godina, dvoje dece… Ja sam za to da se uvek da šansa, ali ako taj neko bez obzira na sve želi da ode, onda je ljubav i dati mu slobodu i pustiti ga. Više me je bolela njegova izdaja nego javno poniženje. Za sve mora da postoji dvoje ljudi, za sebe sam sigurna da sam dala maksimalno, a da li je taj drugi... - iskrena je bila pevačica u emisiji na Adria TV.

"Verujem u ljubav"

Nakon turbulentnog perioda, Goga je iskreno priznala da nije spremna na novu ljubav:

- Nisam spremna za novu ljubav. Ne, ne, nisam, stvarno, i previše obaveza i previše tereta i svega, i to karijera, deca, kao što rekoh, to prvo, i posle će sve nekako biti samo od sebe. A da li verujem u ljubav, to ne znam, to će mi pokazati vreme. Ljubav je najlepša stvar na svetu, ali pokazaće mi vreme da li treba da verujem u ljubav ili ne - istakla je ona u razgovoru za "Blic".

1/9 Vidi galeriju Marko i Goga Gačić Foto: printscreen YT, Printscreen/Instagram

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