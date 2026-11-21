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Jovana Jeremić se udala za Miloša Stojanovića Tigra, a sada je prvi put otkrila zbog čega je venčanje organizovano u tajnosti, te je sabrala svoje utiske o ceremoniji.

- To sam ja. Ja volim da iznenadim ljude pozitivno. Doduše, volim i negativno kad ih ne volim, ali dobro. Sad smo u tom super periodu života, sve je svakom oprošteno i sve je top. Srećna sam i to se vidi - rekla je voditeljka, koja radi punom parom i nakon venčanja i otkriva da je osim smeha i radosti bilo i suza radosnica, te da su i ona i Miloš plakali:

1/7 Vidi galeriju Jovana Jeremić svadba Foto: Printscreen

"Plakali smo zato što naši očevi nisu bili tu"

- Jao, jeste. Ja sam plakala tokom ceremonije u crkvi na mom govoru i Miloševoj zdravici u restoranu, a Miloš je plakao posle venčanja. Suštinski smo plakali zato što naši očevi nisu bili tu, i on i ja. To nam je negde to bilo od sreće što smo srećni, ali i žao nam je što živimo od uspomena na naše očeve. I to je ono što čoveka proganja, jer da možemo da ih oživimo, da su oni mogli da budu na tom veselju, mi bismo, verujem, to i uradili, ali nemoćan si u tom smislu.

"Sledeće godine će biti opšte narodno veselje"

Za Jovanu i Miloša ovo je bio veoma emotivan dan, i kako je istakla, njihovoj sreći svedočila je samo porodica, a veliko svadbeno slavlje je u planu za sledeću godinu.

- Samo porodicu. Da se apsolutno ne ljute drugi ljudi koji nisu pozvani, svi će biti pozvani sledeće godine kada je veliko i opšte narodno veselje. To je za publiku. Ovo je bilo za mene, ovo je bilo za mene venčanje i za Miloša za našu dušu, a sledeće godine za medije i za sve. Planiramo veliku svadbu, a ovo je bilo venčanje, svadba je sledeće godine. U ovo doba sledeće godine, tek kroz godinu dana.

00:46 Jovana Jeremić Izvor: Pink

Otrkila je i da je 10 fodina čekala na venčanicu koju je nosila na venčanju.

"Niko nije mogao da uđe u tu venčanicu"

- Predivna. Sicilijanska. Ta venčanica je deset godina stajala u tom butiku, jer niko nije mogao da uđe u nju, jer tako je sva tanana i uzak struk. I sva je fantastična i ja je bukvalno ništa nisam dirala. Takva kakva jeste, samo sam je obukla. Ona je bila stvorena i skrojena bila za mene. Vlasnica kaže : "Bukvalno te je čekala". Sicilijanski tip venčanja, sicilijanska mlada, jednostavno.

Jeremićeva je istakla i da ne voli ni preteranu dekoraciju, te da je to bacanje novca, te da je kod njih na svadbenom slavlju, bilo sve minimalistički.

"Dekoracija je bespotrebno bacanje para"

- Pitaju me: "Pa nema kićevine". Nema to kod mene. Ne podnosim inače kićevinu, dekoraciju to prezirem. Ja to ne podnosim. To mora da bude jednostavno, to mora da bude specifično. Volim minimalizam po tom pitanju i smatram da je preterana dekoracija bespotrebno bacanje para. Najveća dekoracija smo Miloš i ja. Kakva je dekoracija potrebna kad se ja pojavim u kadru, sve smeta. Ja neću da delim prostor ni sa kim (smeh).

Tokom slavlja Jovana se latila i mikrofona.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka Jovana Jeremić izgovorila je danas sudbonosno „da“ u crkvi svom izabraniku Milošu Stojanoviću Tigru Foto: Kurir

- Zabavljala sam svoje goste. Zabavljala sam i Kurtu i Murtu po kojekakvim nebitnim zabavama.Kaže Miloš: "Ti si kriva što su gosti ostali pet sati, zabavljala si ih non-stop". Zamislite kako ću na svadbi da ih zabavljam, jer isto i na svadbi hoću da imam mnogo dobar bend, ali uopšte nikakve te senzacije. Naravno, ako neko od pevača bude bio gost pa bude želeo nešto da otpeva, naravno da će da otpeva, al sad ja da imam neke specijalne goste, to je za mene seljačizam. Iskreno da ti kažem, to je blud, razvrat, nemoral i bacanje para, jer koncentracija pažnje mora da bude na mladencima. Kad su mladenci interesantni, imaju šta da kažu, njima ne treba niko. Gosti dolaze da gledaju mladence i da crpe od nas tu energiju.

Vreme je za još jedno dete

I Jovani i Milošu je bio jako važan crkveni brak, te je otkrila da u prethodnoj bračnoj zajednici nije bilo crkvenog venčanja.

- I meni i njemu je to bilo jako bitno. Ja nisam crkveno bila venčana. Dakle, meni je u tom smislu prvi brak, a poredni broj ovako ako gledaš je drugi, ali je zapravo prvi. Miloš kaže: "Nemoj im da pričaš da ti je ovo drugi brak, ovo ti je prvi brak" i u pravu je. Prvi je brak zato što je pred Bogom. Naravno, ne mogu ja da ne spomenem i svoju prošlost iz razloga što ja sam ponosna na svoju prošlost i na to da imam dete koje već ima osam godina, puni devet i da je vreme za još jedno.

Jovana je istakla da je njena ćerka Lea već velika i da je vreme za još jedno dete, sa čovekom koga voli.

1/5 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- To zavisi od Boga. I druga stvar, ja nisam žena koja pravi velike planove. Ja se ne udajem i nisam se nikad u životu udavala da bih rađala decu, niti sam muškarce hvatala za decu. Ja sam fatalna žena koja muškarce zadržava na bazi mene. Svi muškarci koji su me ženili, ostajali sa mnom su me ženili zato što su voleli mene jer sam ja umela da volim njih, a ne zato što sam im rađala po troje, četvoro dece i na takav način ih zadržavala. Za mene je to primitivizam. Mora prvo da postoji to partnerstvo i po tome se razlikujem od balkanskih žena. Ja sam svetska žena. Znači, ja smatram, mora da postoji ljubav i partnerstvo, pa iz ljubavi i partnerstva se rađaju i deca ako to Bog blagoslovi, ako ne blagoslovi. I to je život. Apropo svih onih drugih parova koji ne mogu da se ostvare kao roditelji ili imaju bitku za ostvarenje, jer ja imam mnogo prijateljica koje trenutno imaju tu bitku da se ostvare kao majke i drugova koji se bore da se ostvare kao očevi. Znači, najvažnije je partnerstvo, a deca su blagoslov koji može i ne mora da znači. Ali ako nema partnerstva, nema ničega, tako da nemojte se žene udavati da budete bračne pr****tutke u smislu da zbrinete sebe i da rađate decu samo da biste sebe zbrinuli i da bi zadržali tog muškarca, nego se udajte zato što iskonski nekog volite, a onda sve dođe.

Otkrila je i da njena ćerka obožava Miloša:

- Jeste bila je zvezda na svadbi i mnogo voli Miloša i prihvatila je Miloša i ona je jedino njega prihvatila, mnogo je srećna sa nama. Život škorpije sa dve device izgleda baš ovako.

Venčanje je kako je objasnila, bilo kao iz snova, iako je prošle godine bilo mnogo teških trenutaka, ova godina joj je donela mnogo toga lepog:

Poruka za sve žene

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Nestvarno, nesvakidašnje, nemoguće. Setivši se sebe iz 2025. koliko sam bila pretužna u tim nekim životnim momentima mene je život porušio i sve mi je slomio da bi iznova izgradio prave zdrave temelje, jer ono su bili sve lažni, prevarantski temelji svakih vrsta iz moje prošlosti. Tako da žene treba da znaju jednu stvar. Sve što im se događa u životu je s razlogom i treba pustiti Boga da gradi jer Bog gradi kad ruši. Ja sam vam živi dokaz. Ja sam se iz pepela uzdigla od prošle godine.

Jovana je priznala da nije imala promašaje kada je u pitanju životni partner.

"Moji brakovi su bili kvalitetni i pravi"

- Ja sam bila ubeđena da ću naći nekog. Ja sam znala da meni dolazi najjači tip, jer znam kakva sam žena i kakvog partnera zaslužujem. Ja nemam promašaja po pitanju tih odnosa. Moji brakovi su bili kvalitetni i pravi. I načini odlaska i izlaska do sada su bili pravi i razumni i intelektualni. Ja nemam seljačizam u odnosima, ja nemam rasprave, nemam nasilje, to je za neke niske frekvencije. Prema tome, ja sam uvek znala da ja zaslužujem najbolje. I ja zaslužujem najbolje i najbolje sam i dobila.

Crvena dekoracija na njihovom venčanju ima posebnu simboliku:

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremići Tigar Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Moja boja. Pa mi se nalazimo sad u onoj eri ovnovskoj. Saturn je u Ovnu i generalno ovnovska energija, ta pobednička, a simbol ovna je crvena boja, a crvena boja i simbol škorpije. Zato što je Mars najjači u Ovnu i u Škorpionu. Crveno sluti na radost i ljubav.

Bivši joj čestitao

Bivši suprug Vojislav Milošević joj je, kako je priznala, čestitao.

- Svi su čestitali i iz moje porodice i moj bivši suprug. On je srećan zato što sam ja srećna i što ja u sigurnim rukama. I sa nama je oduševjen - rekla je voditeljka ističući da planove o medenom mesecu želi da zadrži za sebe.

- Ne govorim o planovima, ne govorim o planovima, ne otkrivam što planiram u privatnom životu. Ja postavljam standarde teme, stilove, a na vama je da me pratite, a unaprijed ništa neću govoriti. Miloš je srećan čovek što me ima, ja sam ta koja diktira tempo. Na meni je sve. Prema tome, nikome se više ne pravdam - zaključila je ona u razgovoru za "Blic".

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