Slušaj vest

Dragana Mirković održala je sinoć spektakularan koncert u Areni 8888 u Sofiji, gde ju je bugarska publika dočekala s ljubavlju koju joj poklanja već decenijama. Od prvih taktova pevalo se zajedno, a u glasovima publike čulo se koliko su Draganine pesme utkane u uspomene ljudi koji su uz njih odrastali, zaljubljivali se i slavili najlepše trenutke svog života.

Oborila sve rekorde posećenosti

Dragana je godinama jedna od najomiljenijih zvezda u Bugarskoj, a sinoć se u Sofiji moglo čuti i zašto. Pesme koje je nekada donosila publici kao nove hitove danas zajedno pevaju različite generacije. Dragana Mirković je sinoć spektakularnim koncertom oborila sve rekorde posećenosti.

00:49 Dragana Mirković Izvor: Privatna arhiva

U trendingu bez reklame

Koncert u Sofiji stigao je samo dan nakon što je Dragana objavila novu pesmu „Drina“. Za manje od osam sati od premijere, bez reklame, numera se našla na YouTube trending listama u više zemalja regiona i Evrope. Dok su se u Sofiji pevali hitovi koji je s publikom povezuju decenijama, „Drina“ je već pronalazila put do slušalaca širom sveta.

1/7 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Printscreen Instgaram / dragana_mirkovic

Posle susreta s publikom u Sofiji, Draganu čeka decembarska turneja i posebno novogodišnje veče. Prvi put će za doček Nove godine pevati u Beogradu, gde će sa publikom u srpskoj prestonici uz svoje najveće hitove dočekati ponoć.

BONUS video: