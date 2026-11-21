ČOLIĆI SLAVE ARANĐELOVDAN I NEGUJU PRAVOSLAVNE VREDNOSTI! Evo kako Zdravko sa porodicom obeležava slavu: Naslednica otišla u crkvu (FOTO)
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Aranđelovdan, jednu od najrasprostranjenijih krsnih slava u Srbiji. Među porodicama koje obeležavaju ovaj veliki praznik nalazi se i porodica popularnog pevača Zdravka Čolića.
Povodom slave oglasila se i njegova ćerka Una Čolić, koja je na društvenim mrežama podelila delić atmosfere iz njihovog porodičnog doma i pokazala kako teku pripreme za ovaj poseban dan.
Na fotografiji koju je objavila vide se ikona Svetog arhangela Mihaila, slavska sveća i žito, bez kojih je slavska trpeza nezamisliva. Posebnu pažnju privukla je i pletena korpa u kojoj je odnela slavski kolač u crkvu, pokazujući da se u njihovom domu i te kako neguju pravoslavni običaji.
Porodica Čolić i ove godine Aranđelovdan provodi u duhu tradicije, uz poštovanje običaja i u krugu najbližih, a Una je svojim pratiocima omogućila da zavire u deo njihove porodične atmosfere.
Ko još slavi Aranđelovdan sa estrade?
Brojne poznate ličnosti danas obeležavaju jednu od najčešćih krsnih slava u Srbiji Aranđelovdan. Među njima su Lepa Brena i Boba Živojinović, Neda Ukraden, Radiša Trajković Đani, ali i još nekoliko poznatih imena koja ovaj veliki praznik tradicionalno provode u krugu porodice i prijatelja.
Dok pojedini biraju intimniju proslavu, u nekim estradnim domovima pripreme za slavsku trpezu podrazumevaju mnogo posla, tradicionalna jela i okupljanje velikog broja gostiju.
U domu Lepe Brene i Bobe Živojinovića Aranđelovdan se tradicionalno obeležava uz brojne goste, a pripreme za slavlje počinju mnogo ranije. Posebno je zanimljivo to što je njihov najmlađi sin Viktor preuzeo značajan deo kulinarskih obaveza.
On je prethodnih godina na društvenim mrežama pokazivao kako priprema slavske specijalitete, a posebno se istakao u pravljenju sarmi. Nije mu problem da satima provede u kuhinji, pa je tako jednom prilikom pokazao i kako zavija sarme, dok je uz njega bio i mali Aleksandar, sin Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović.
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