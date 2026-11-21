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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Aranđelovdan, jednu od najrasprostranjenijih krsnih slava u Srbiji. Među porodicama koje obeležavaju ovaj veliki praznik nalazi se i porodica popularnog pevača Zdravka Čolića.

Povodom slave oglasila se i njegova ćerka Una Čolić, koja je na društvenim mrežama podelila delić atmosfere iz njihovog porodičnog doma i pokazala kako teku pripreme za ovaj poseban dan.

Una Čolić Foto: Printscreen Instagram

Na fotografiji koju je objavila vide se ikona Svetog arhangela Mihaila, slavska sveća i žito, bez kojih je slavska trpeza nezamisliva. Posebnu pažnju privukla je i pletena korpa u kojoj je odnela slavski kolač u crkvu, pokazujući da se u njihovom domu i te kako neguju pravoslavni običaji.

Porodica Čolić i ove godine Aranđelovdan provodi u duhu tradicije, uz poštovanje običaja i u krugu najbližih, a Una je svojim pratiocima omogućila da zavire u deo njihove porodične atmosfere.

Ko još slavi Aranđelovdan sa estrade?

Brojne poznate ličnosti danas obeležavaju jednu od najčešćih krsnih slava u Srbiji Aranđelovdan. Među njima su Lepa Brena i Boba Živojinović, Neda Ukraden, Radiša Trajković Đani, ali i još nekoliko poznatih imena koja ovaj veliki praznik tradicionalno provode u krugu porodice i prijatelja.

Dok pojedini biraju intimniju proslavu, u nekim estradnim domovima pripreme za slavsku trpezu podrazumevaju mnogo posla, tradicionalna jela i okupljanje velikog broja gostiju.

U domu Lepe Brene i Bobe Živojinovića Aranđelovdan se tradicionalno obeležava uz brojne goste, a pripreme za slavlje počinju mnogo ranije. Posebno je zanimljivo to što je njihov najmlađi sin Viktor preuzeo značajan deo kulinarskih obaveza.

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Shutterstock, Printscreen, Nenad Kostić, Printscreen/Instagram

On je prethodnih godina na društvenim mrežama pokazivao kako priprema slavske specijalitete, a posebno se istakao u pravljenju sarmi. Nije mu problem da satima provede u kuhinji, pa je tako jednom prilikom pokazao i kako zavija sarme, dok je uz njega bio i mali Aleksandar, sin Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović.

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