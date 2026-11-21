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Čedomir Jovanović i njegov blizak prijatelj Aleksandar Kos danas obeležavaju jednu od najvećih srpskih krsnih slava Svetog arhangela Mihaila, u narodu poznatijeg kao Aranđelovdan. Njih dvojica su se potrudili da ovaj važan dan započnu na tradicionalan način, pa su već u ranim jutarnjim satima poranili u crkvu kako bi obavili slavski obred.

Znaju za red

Prijatelji su sa sobom poneli slavski kolač, koji je sveštenik potom osveštao i očitao molitvu. Čitav prizor protekao je u svečanoj i dostojanstvenoj atmosferi, a posebno emotivan trenutak bio je kada je Čeda poljubio slavski kolač, čime je ispoštovao običaj koji se generacijama prenosi u srpskim porodicama.Jovanović i Kos nisu želeli da ovaj važan trenutak prođe bez uspomene, pa su zabeležili delove jutarnjeg obreda i tako pokazali kako započinju slavski dan. Video su podelili na društvenim mrežama.Umesto uobičajenih svakodnevnih obaveza, jutro su posvetili veri, tradiciji i običajima koji imaju posebno mesto u životu pravoslavnih vernika.

Svečani dan u porodici Kos-Jovanović

1/5 Vidi galeriju Verni prijatelji Foto: Printscreen

Aranđelovdan je jedna od najčešćih krsnih slava u Srbiji, a posvećen je Svetom arhangelu Mihailu, koji se smatra predvodnikom nebeske vojske i zaštitnikom pravde. Za mnoge domaćine ovaj dan predstavlja priliku da okupe porodicu i prijatelje, uz molitvu, slavski kolač, žito i sveću.

Vera i mir

Čedomir, koji je poslednjih meseci često u centru pažnje javnosti zbog svog privatnog života i bliskog odnosa sa Aleksandrom Kosom, ovoga puta pokazao je i jednu drugačiju, tradicionalnu stranu. Njih dvojica su zajedničkim odlaskom u crkvu obeležili početak velikog praznika, a jutarnji prizori svedoče da su slavski običaji bili u prvom planu.

Dok mnogi ovaj dan provode u pripremama za slavsku trpezu i dočekivanje gostiju, Čeda i Aleksandar odlučili su da najpre ispoštuju ono što je suština slave-molitvu, blagoslov i čuvanje tradicije. S obzirom na ro da Jovanović drži do porodice, u porodičnom domu na Novom Beogradu će ovaj dan obeležiti sa najmilijima.