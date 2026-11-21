- Ja sam mom menadžeru kupila Rolex sat. Kad imam, imaju svi. Pa, kada ću da trošim, kada budem baba od sedamdeset godina? Ja kada znam da će biti prilivi neki, odmah kažem: "Hajmo svi u Dubai", kupujem im čuke ali ne znam sa parama. Evo, sad imam 100 evra u novčaniku.

Optužili je da ima Luj Viton kopiju

- Ja sam na carinu došla u beloj bundi koja je pravljena za mene. U Parizu sam imala veliku "Versace" torbu i tri "Luj Viton" kofera. Dva sam dobila od bivšeg muza a jedan sam ja kupila, pravi, naravno. Mene je carinica u Nemačkoj zaustavila, koja je bila bucka sa masnom kosom, odvratna je bila, i zaustavila me iz čiste pakosti. Ona je tražila račune od kofera. I tašne i kofere sam dobila od muža, tašnu od prijatelja i onda sam morala da zovem te ljude da mi šalju račune da vidi gde sam to kupila. Ja sam naravno nabavila sve te račune i pustila me je, ali tu su bile neke koleginice koje su to prenele kako im odgovara - rekla je Dara.