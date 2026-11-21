NIZALA SVOJE HITOVE, A SADA NAPRAVILA IZUZETAK: Marija Mikić snimila pesmu koju su joj svi tražili (VIDEO)
Pevačica Marija Mikić ponovo se vratila svojim muzičkim počecima, i to obradom numere „Ptico moja beli labude“. Publika ju je posebno zavolela kada je pre nekoliko godina snimila svoju verziju pesme „Rano“, koju u originalu izvodi Minee, a upravo su obrade tuđih numera bile odskočna daska za njenu karijeru. Ipak, Marija je u međuvremenu izgradila prepoznatljiv muzički identitet, nizala sopstvene hitove i pozicionirala se među zapaženim imenima domaće estrade.
Najnoviji potez privukao pažnju
Zbog toga je njen najnoviji potez privukao pažnju, budući da su obrade pesama za nju već neko vreme deo prošlosti. Ipak, kako je i sama otkrila na Instagramu, „Ptico moja beli labude“ jedna je od numera za koju je od publike neprestano dobijala poruke i sugestije da bi trebalo da je snimi u studiju.
Milionski pregledi
A zašto su slušaoci toliko insistirali upravo na ovoj pesmi, jasno je nakon njenog nastupa u emisiji „Amidži šou“. Marijino izvođenje uživo osvojilo je društvene mreže, a snimak je dostigao milionske preglede, zbog čega ne čudi što je publika poželela da ovu interpretaciju čuje i u profesionalnom studijskom izdanju.
- Kada sam je pre nekoliko godina otpevala u "Amidži šou", nisam ni slutila da ce moja izvedba beleziti milionske preglede, da će je ljudi tražiti na svakom mom nastupu i da će mi stići toliko poruka od vas da trebam da to uradim malo ozbiljnije. Mislim da je Recoveredssesions bio prava prilika za to, da ekranizujemo sve ovo i da ostane za zauvek na moj način. Za sve one kojima fali neko ko više nije tu - napisala je Marija u objavi na svojim društvenim mrežama.
Kako jedan od najvećih hitova zvuči u Marijinoj izvedbi poslušajte u videu ispod:
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