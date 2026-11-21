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Pevačica Marija Mikić ponovo se vratila svojim muzičkim počecima, i to obradom numere „Ptico moja beli labude“. Publika ju je posebno zavolela kada je pre nekoliko godina snimila svoju verziju pesme „Rano“, koju u originalu izvodi Minee, a upravo su obrade tuđih numera bile odskočna daska za njenu karijeru. Ipak, Marija je u međuvremenu izgradila prepoznatljiv muzički identitet, nizala sopstvene hitove i pozicionirala se među zapaženim imenima domaće estrade.

Najnoviji potez privukao pažnju

1/7 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Zbog toga je njen najnoviji potez privukao pažnju, budući da su obrade pesama za nju već neko vreme deo prošlosti. Ipak, kako je i sama otkrila na Instagramu, „Ptico moja beli labude“ jedna je od numera za koju je od publike neprestano dobijala poruke i sugestije da bi trebalo da je snimi u studiju.

Milionski pregledi

A zašto su slušaoci toliko insistirali upravo na ovoj pesmi, jasno je nakon njenog nastupa u emisiji „Amidži šou“. Marijino izvođenje uživo osvojilo je društvene mreže, a snimak je dostigao milionske preglede, zbog čega ne čudi što je publika poželela da ovu interpretaciju čuje i u profesionalnom studijskom izdanju.

- Kada sam je pre nekoliko godina otpevala u "Amidži šou", nisam ni slutila da ce moja izvedba beleziti milionske preglede, da će je ljudi tražiti na svakom mom nastupu i da će mi stići toliko poruka od vas da trebam da to uradim malo ozbiljnije. Mislim da je Recoveredssesions bio prava prilika za to, da ekranizujemo sve ovo i da ostane za zauvek na moj način. Za sve one kojima fali neko ko više nije tu - napisala je Marija u objavi na svojim društvenim mrežama.

Kako jedan od najvećih hitova zvuči u Marijinoj izvedbi poslušajte u videu ispod:

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