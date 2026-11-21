Slušaj vest

U Belu kuću u Šimanovcima stiglo je važno pismo Velikog šefa, takmičari su jedva dočekali da čuju o čemu je reč! Naime, oni su pismom obavešteni da je u "Eliti 10" organizovana proslava povodom Aranđelovdana.

Veliki šef se obratio svim učesnicima, ali je posebne čestitke upito svima onima koji slave krsnu slavu.

1/5 Vidi galeriju Aranđelovdan u Eliti 10 Foto: Printscreen Pink

- Draga Elito, danas je Aranđelovdan, čestitamo svima koji slave, a specijalno Dači, Mateji, Miljani, Milici, Vanji i Aleksandri. Organizovano je u Dubiozi, pa možete da krenete tamo - glasilo je pismo Velikog šefa.

Stigle čestitke

Nakon saopštenja, cimeri su se uputili pravo ka Dubiozi, gde je sve spremno za obeležavanje praznika.

Mateja Matijević je pročitao čestitke koje je dobio u Eliti 10.

Mateja Matijević Foto: Printscreen Pink

- Sine naš, srećna slava. Na ovaj poseban dan misli i srce su još više uz tebe. Znamo da postoje dani kad nije lao i želimo da ideš sa još više snage. Želimo da uvek imaš osmeh i mir u srcu. Ne zaboravi da iza tebe stoje dvoje ljudi. Pozdravi druge, vole te mama i tata - glasila je prva čestitka.

- Ujo, mnogo nedostaješ jedva čekam da dođeš da se igramo - pročitao je Mateja na ivici suza.

- Maki, srećna slava i nemaš pojma koliko fališ. Zamerku nemam, nastavi tako. Vića uvek pita kad izlaziš iz televizora. Jedva čekaju da se igraju sa tobom. Budi dobro i drži se. Tvoja seja Maške - rekla je.

BONUS video: