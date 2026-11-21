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Pevačica Nada Topčagić šokirala je javnost priznanjem o neprijatnoj situaciji koju je doživela tokom jednog nastupa u Zvorniku. Ono što je za jednu devojčicu trebalo da bude dirljiv gest ljubavi prema omiljenoj pevačici, za Nadu se u sekundi pretvorilo u pravi horor!

Naime, tokom gostovanja u emisiji „Amidži šou“, Nada je ispričala kako joj je na koncertu prišla devojčica noseći ogromnog plišanog medveda, želeći da joj ga pokloni. Međutim, umesto da prihvati poklon i obraduje se pažnji obožavateljke, pevačicu je obuzeo strah. Posumnjala je da se u igrački možda nalazi eksploziv!

1/4 Vidi galeriju Nada Topčagić Foto: Printscreen Pink

"Policija, molim vas, možda je bomba!"

Nada je priznala da se u tom trenutku ozbiljno uplašila za sopstveni život, zbog čega je odmah počela da doziva policiju i odbijala da primi plišanu igračku.

- Jedan od mojih koncerata pre jedno dve, tri godine, Zvornik, i tu pevam na trgu, bilo je mnogo pevača. Bila sam ja i, ovako, dolazi devojčica i donosi meni medveda. Najvećeg medveda, ogroman medved. Rekoh: „Policija, molim vas, ja neću primiti tog medveda, možda će me ubiti, možda je bomba“. Mislila sam da je napunjen eksplozivom - ispričala je pevačica.

Devojčica, koja je očigledno želela samo da obraduje svoju omiljenu zvezdu, pokušala je da joj objasni da nema razloga za strah.

Kaže devojka: „Ja sam kupila ovog medveda, ja Vas obožavam“, negde iz nekog sela tu, oko Zvornika. „Zovite policiju“. Policija kaže: „Već smo pregledali pre dva sata“, ne bi ni oni pustili na stadion da tako nešto uđe - prisetila se Nada.

Ovako je nekad Nada izgledala:

1/5 Vidi galeriju Nada Topčagić na udaru Foto: Printscreen YouTube, Printscreen TV Pink, Printscreen/Novo jutro

"Plašim se svoje senke": Nada bez ustručavanja iznenadila priznanjem

Iako se na kraju ispostavilo da je ogromni medved bio samo poklon jedne verne obožavateljke, situacija je očigledno ostavila snažan utisak na pevačicu.

Kada su je u emisiji upitali zbog čega je odmah pomislila na najgori mogući scenario, Nada nije pokušavala da se opravda niti da ublaži svoje reči.

- Svega se plašim, ja se plašim svoje senke - priznala je Topčagićeva.