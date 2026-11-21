„Jedan od ljudi koje posebno cenimo i poštujemo iz naše armije, iz srpske vojske, to je general Miroslav Talijan, komadant 72. brigade za specijalne operacije, to je ono što građani znaju kao crvene beretke. Talijan je otišao penziju pre tri dana i ja sam čekao dugo taj dan da ponudimo generalu jednu poziciju, a to je pozicija potpredsednika kompanjije zadužene za bezbednost. Kada kažemo zadužene za bezbednost, to neće biti samo kontrola bezbednosti, jer mi imamo veliki broj zaposnenjih u oblasti bezbednosti, 140 od prilike i od prilike još toliko koji su pod nekakvim različitim ugovorima, ali mogu da se pojave kada bude to neophodno. 140 od toga što imamo ovde u kompaniji koje viđemo svaki dan, tako da različite obuke, treninge i sve ono što je neophodno oko edukacije, radićemo sa generalom na način i ambicijama o kojima smo u prethodna dva dana razgovarali da formiramo i Akademiju za bezbednost koja će biti korisna svima”.