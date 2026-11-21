ZET SUZANE MANČIĆ DOBIO VAŽNU FUNKCIJU U PINKU! Miroslav Talijan potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem: "Zadatak je jasan"
Penzionisani general i doskorašnji komandant 72. brigade za specijalne operacije i zet Suzane Mančić, Miroslav Talijan, imenovan je za potpredsednika sektora bezbednostiPink Media Group. Ugovor o saradnji potpisan je sa vlasnikom i direktorom kompanije Željkom Mitrovićem, čime je ozvaničen dolazak nekadašnjeg komandanta elitne vojne jedinice na čelo bezbednosnog sistema koji obuhvata više preduzeća unutar ove medijske grupacije.
Nakon potpisivanja ugovora, Željko Mitrović je istakao da je reč o značajnim kadrovskim promenama i pojasnio obim sektora kojim će general upravljati:
„Jedan od ljudi koje posebno cenimo i poštujemo iz naše armije, iz srpske vojske, to je general Miroslav Talijan, komadant 72. brigade za specijalne operacije, to je ono što građani znaju kao crvene beretke. Talijan je otišao penziju pre tri dana i ja sam čekao dugo taj dan da ponudimo generalu jednu poziciju, a to je pozicija potpredsednika kompanjije zadužene za bezbednost. Kada kažemo zadužene za bezbednost, to neće biti samo kontrola bezbednosti, jer mi imamo veliki broj zaposnenjih u oblasti bezbednosti, 140 od prilike i od prilike još toliko koji su pod nekakvim različitim ugovorima, ali mogu da se pojave kada bude to neophodno. 140 od toga što imamo ovde u kompaniji koje viđemo svaki dan, tako da različite obuke, treninge i sve ono što je neophodno oko edukacije, radićemo sa generalom na način i ambicijama o kojima smo u prethodna dva dana razgovarali da formiramo i Akademiju za bezbednost koja će biti korisna svima”.
Talijan: „Zadatak je sasvim jasan"
General Miroslav Talijan poručio je da novu dužnost preuzima uz najviši nivo odgovornosti i definisao ključne ciljeve svog rada unutar kompanije:
„Gospodine Mitroviću, ovaj zadatak je u ovoj kompaniji sasvim jasan. Zaštititćemo ljude, objekte, zaštititi informacije, obezbeditćemo predupredđivanje svih rizika poslovanja, odgovoritćemo na sve bezbednostne izazove sa kojima se kompanija susreće i, naravno, obezbediti potpunu profesionalnost i adekvatnu, izvršnu organizaciju i funkcionisanje sistema bezbednosti u funkciji rada i razvoja poslovanja. Uz disciplinu maksimalnu”.
Kurir.rs/ Pink.rs