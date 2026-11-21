Slušaj vest

Rođena sestra pevača poznatog kao Sejo Boy, dr Arnela Hamzić, preminula je 18. novembra 2026. godine u 29. godini života.

Od voljene sestre oprostili su se njena braća Sead Hamzić, poznatiji kao Sejo Boy, i Nihad Hamzić. Dženaza će biti obavljena u Sarajevu, a porodica će naknadno saopštiti tačno vreme.

Srceparajuće oglašavanje

Porodica Hamzić obavestila je rodbinu, prijatelje i poznanike o Arnelinoj smrti rečima: "Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo".

Dr Arnela Hamzić rođena je 18. jula 1997. godine. Oproštaj od voljene sestre njena braća ispratila su i emotivnom porukom, u kojoj su istakla da im utehu u teškim trenucima pružaju vera i nada u ponovni susret.

„Zaista, srce je tužno, ali Allahova milost i nada da ćemo se, Njegovom voljom, ponovo sresti neprocenjiva su uteha“, navodi se u njihovoj poruci.

Nikad nisu zaboravili svoje poreklo

Porodica Hamzić vodi poreklo iz Priboja na Limu, gde je Sead započeo školovanje. Kada je bio drugi razred osnovne škole, porodica se preselila u Berlin. Tamo je, po uzoru na starijeg brata Nihada, poznatog kao Nino, upisao muzičku školu, a braća su kasnije zajedno nastupala širom Nemačke.

1/5 Vidi galeriju Rođena sestra pevač poznatog kao Sejo Boy preminula jeu 29. godini. Foto: Prinstcreen, Pirntscreen

Nakon godina provedenih u Berlinu, Hamzići su se vratili u Sarajevo. Bez obzira na to gde ih je život vodio, Sejo i Nihad nikada nisu zaboravili svoje poreklo, ističući s ponosom da su Sandžaklije i da njihovi koreni vode iz Priboja.