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Pevačica Neda Ukraden danas u svom domu obeležava krsnu slavu Aranđelovdan, a delić svečane atmosfere podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama.

Prava domaćica

Neda je pokazala kako su tekle pripreme za ovaj poseban dan, a pre nego što je dočekala goste, zasukala je rukave i prionula na posao u kuhinji. Sa rukavicama na rukama, na dasci je sekla slaninu, dok su se pored nje nalazile činija sa seckanim suvim mesom, svež peršun i crni luk.

1/6 Vidi galeriju Pevačica Neda Ukraden danas obeležava svoju krsnu slavu, Aranđelovdan. Foto: Prinstcreen, Antonio Ahel/ATAImages

Nakon obavljenih priprema, pevačica se doterala za svečani doček gostiju i odabrala elegantnu belo-crnu košulju. Posebno emotivan trenutak zabeležila je fotografijom na kojoj sa osmehom pali veliku slavsku sveću, postavljenu u beli ukrasni svećnjak na trpezarijskom stolu.

Neda je vodila računa o svakom detalju, pa je svečana trpeza bila pažljivo pripremljena. Na stolu prekrivenom stolnjakom našli su se ukrašeni slavski kolač, tanjiri sa cvetnim motivima, pribor za jelo i vinske čaše, a sve je bilo spremno za dolazak njenih najmilijih.

Pevačica je još jednom pokazala da joj je važno da ovaj poseban dan provede u toploj porodičnoj atmosferi, okružena dragim ljudima.

Renovirala kuću

1/7 Vidi galeriju Pevačica Neda Ukraden večeras, 5. novembra, održava veliki koncert u srpskoj prestonici, u MTS Dvorani Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Neda Ukraden je otkrila da je renovirala porodičnu kuću na selu, koja je bila ruinirana.

- Ja sam rođena u malom mestu, imamo svoje selo. To je meni nasleđe, od bake i dede. Ta kuća je bila ruinirana, ja sam je potpuno obnovila, vrlo se ponosim, to je njihov trud i muka, suze. Imam i jednu malu kamenu kuću u kojoj su se rodili moj tata i stric, a tu su živeli njihove životinje, uvek su imali krave, telad, svinja. Ja sam uvek molila boga, na letnjem raspustu, ja sam htela da sam spretna i odrasla kao ta deca koja tamo žive i rastu i u vinogradu i sa kravama, ali nisu mi dali da čuvam krave.