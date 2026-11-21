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Pevačica Neda Ukraden poseduje nekoliko ozbiljnih nekretnina, a stan u kojem živi sa porodicom toliko je velik da se dozivaju telefonima.

Naime, pevačica je pre par godina kupila i stan u Zagrebu, a osim toga poseduje kuću u Boki Kotorskoj, dva stana na Banovom brdu, kao i luksuznu nekretninu u elitnom naselju u centru Beograda.

1/8 Vidi galeriju Neda Ukraden Foto: Promo, Dejan Milićević, Privatna arhiva

Jelena, Nedina ćerka je jednom prilikom rekla da je njihov stan u kome žive toliko veliki da se dozivaju telefonima.

- Sreća je da imamo veliki stan toliko da moramo da se dozivamo telefonima i da pišemo poruke jedni drugima, tako da mama uvek može da se izoluje i odmori. Međutim, ona to retko radi. Moja majka ima energiju kao niko, ima snagu zmaja na sceni, a kod kuće je nežna baka unucima - rekla je svojevremeno Jelena.

Luksuzna vila u Bokokotorskom zalivu

Neda Ukraden već godinama uživa u svojoj luksuznoj vili u Crnoj Gori, koja je za nju i njenu porodicu postala prava letnja oaza. Pevačica je svojevremeno otkrila kako je došla do nekretnine u Bokokotorskom zalivu, ali i zbog čega je upravo ovo mesto osvojilo njeno srce.

Kako je ispričala, za Boku je vežu i posebne uspomene iz ljubavnog perioda, budući da se tada zabavljala sa ocem svoje ćerke Jelene, koji je po majci poreklom iz ovog kraja.

1/6 Vidi galeriju Neda Ukraden Foto: Printsceen, Preentscreen/Instagram

- Tada sam se zabavljala sa Jeleninim tatom, koji je rodom po majci odavde. Znate, kada ste zaljubljeni, sve vam je lepo. Boka je zanimljiva i ima puno lepih stvari, ovo mesto mi je bilo kao Sen Trope. Nama je to postala letnja oaza, porodično volimo da dođemo ovde. Unuci posebno vole da uživaju – ispričala je Neda u emisiji „Premijera – Vikend specijal“.

Pevačica je otkrila i kako funkcioniše njihova porodična svakodnevica tokom boravka u Crnoj Gori. Iako svako ima svoje obaveze i ritam, jedno pravilo se ne preskače – zajednički porodični ručak.

- Mi smo zajednica koja živi svoje živote, svi imamo svoj ritam i ne opterećujemo jedni druge. Uvek ispoštujemo taj porodični ručak koji je oko dva, mada ja volim nešto kasnije da jedem, pa sebi organizujem ručak i večeru – ispričala je pevačica.