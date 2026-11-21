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Nekadašnja voditeljka i rijaliti učesnica Jelena Pešić danas u toploj porodičnoj atmosferi proslavlja krsnu slavu, okružena najmilijima. Praznični trenutak podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, gde je pokazala kako izgleda njihovo porodično okupljanje u društvu supruga Mladena Vuletića i njihovih dveju ćerki.

Vidno srećna i ispunjena, Jelena nije propustila priliku da svima uputi i emotivnu čestitku, uz fotografiju na kojoj je zabeležen deo njihovog slavlja.

1/5 Vidi galeriju Nekadašnja voditeljka i rijaliti učesnica Jelena Pešić danas u svom domu obeležava krsnu slavu u krugu najbližih Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/instagram/jelena_pesic_official

"Na okupu… U ljubavi i blagoslovu. Srećna slava", napisala je ona.

Njena objava ubrzo je privukla pažnju pratilaca, koji su joj u komentarima uputili brojne čestitke, lepe želje i poruke povodom praznika.

"Otkako sam postala majka, sve se promenilo"

Jelena je nedavno istakla da sa Mladenom planira veliku porodicu, te je otkrila detalje njihove ljubavi, i tom prilikom ispričala da su mnogi želeli da ih rastave.

1/9 Vidi galeriju Jelena Pešić na venčanju s Mladenom Vuletićem Foto: ATA images

- Otkako sam postala majka, sve se promenilo! Nisam mogla ni da zamislim koliko čovek postaje bogatiji i ispunjeniji kada dobije dete. Mila je u meni probudila najdivnije i najnežnije osećaje koji postoje. Posvećena sam detetu maksimalno, želim da znam i učestvujem u svakom novom pokretu, osmehu i svemu što se dešava u njenom životu, postala sam dosta odgovornija. Mislim da samo majčinstvo natera na takvu promenu - ispričala je ona i dodala:

- Oduvek sam volela da budem kao moja majka, da budem kao ona i da imam troje dece. Mladen hoće da ih imamo petoro - rekla je Pešićka.